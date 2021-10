En Inglaterra premiarán a los equipos que se vacunen

Los dirigentes de la Premier League les ofrecieron a través de un escrito a los clubes ingleses una "recompensa especial" a aquellos que tengan el mayor número de futbolistas vacunados. El motivo que impulsó esta medida es la preocupación de la liga por el hecho de que 13 de los 20 equipos tienen menos del 50% de su plantel vacunado en su totalidad.

"Estamos considerando 'recompensar' mejor a los equipos que más cumplen con Covid y que han optado por vacunarse. Cada vez está más claro que la vacunación completa será el criterio clave para el Gobierno y las autoridades sanitarias, en términos de viajes internacionales y certificación potencial de Covid en eventos a gran escala", dice una parte de la carta.

Según indicó el Daily Mail, solamente un tercio de todos los futbolistas de la máxima División inglesa tienen el esquema completo de vacunación, siete de los 20 equipos tienen a más de la mitad de sus planteles vacunados y al menos tres clubes ni siquiera llegan al 10 por ciento.

Así, se presentan casos tan disímiles como el de Newcastle, que no tiene jugadores vacunados, y los de Leeds, Wolverhampton, Southampton y Brentford, con el 90 por ciento del personal inmunizado.

Como si esto fuera poco, la falta de vacunación no es el principal problema sino que lo es la gran cantidad de teorías conspirativas que se esgrimen a la hora de esquivarle a la jeringa. "Es muy frustrante ya que las teorías están calando hondo en los vestuarios. Tenemos a veteranos, hombres inteligentes, que están diciendo todo tipo de tonterías y no se van a mover de ahí. Uno de ellos me dijo que no necesitaba la vacuna porque podía aumentar su inmunidad tomando vitaminas", explicó ante el medio inglés un médico de un club de la Premier que pidió no revelar su nombre.

"Alguna de las cosas que están leyendo y creyendo en Internet son increíbles. Los jugadores dicen que la vacuna los hará infértiles, que es parte de una trama que involucra a Bill Gates, que la pandemia es solo propaganda... El verdadero problema es que también están contaminando las mentes de los jugadores más jóvenes", añadió.

Según una encuesta de Sky Sports, el Wolverhampton es el único equipo de la Premier League que tiene a todos sus jugadores vacunados con las dos dosis. Otros, como Brentford y el Leeds de Marcelo Bielsa, tienen más del 90%.

En contrapartida, hay otros clubes como el Chelsea que tienen la postura de no obligar a sus futbolistas. Este martes se confirmó el positivo de N'golo Kanté y le consultaron a Thomas Tuchel -DT de los Blues- sobre el debate de las vacunas en el fútbol. Su respuesta, contundente: "Somos simplemente un reflejo de la sociedad. Los jugadores son adultos y son libres de elegir".