Estalló el Maestro Tabárez: "Hay que cerrar los esfínteres"

Oscar Washington Tabárez habló tras la derrota categórica de Uruguay frente a Argentina, en el Monumental, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. "Hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca", dijo.

El entrenador de Uruguay se mostró preocupado por el resultado frente al combinado de Scaloni: "Tenemos que empezar a buscar formas de que esa lucha por los puntos pueda tener mejor resultado para nosotros. Los futbolistas van a seguir intentado y hay que darles las posibilidades de que obtengan buenas cosas", aseguró.

Por otro lado, reconoció que "no tenemos tantos jugadores parejos como tiene Argentina en cantidad. De Arrascaeta y Bentancur son jugadores base en eso, no estuvieron como otros que no pudieron estar y en este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca". A su vez, agregó: "Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana"

Para cerrar, el "Maestro" confesó que "este grupo sabe que en los momentos difíciles es cuando más buena cara se debe poner. A todos nos duele, se compite para tratar de ganar, cuando uno es superado, tiene que tener la humildad de reconocerlo y también la rebeldía en los próximos partidos".