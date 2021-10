Scaloni “Este equipo no te deja tirado”

Previa al duelo con Perú, Lionel Scaloni habló en Conferencia de prensa y dejó sensaciones del partido con Uruguay y que se viene. “Perú no es un equipo acostumbrado a esperar atrás” dijo con respecto al rival de turno y si bien no confirmó el equipo, volverían Acuña y Di María al equipo titular que viene de florearse fecha pasada.

La Scaloneta está dulce, pero siempre hay quienes buscan la parte amarga para cortar con tanto cariño, en la semana un sector de la prensa atacó a Paredes por no ser un cinco “clásico” que necesita la selección, sobre ello el Dt de la selección fue contundente “Lo de Leandro no me sorprende, progresa día a día y nos da muchas cosas. Le agrega muchos aspectos a la no posesión de la pelota y es un jugador importante con un gran momento”.

No confirmó equipo, pero el 11 no variaría mucho del que viene de ganarle el domingo a Uruguay. El retorno del Neuquino Acuña por Tagliafico, más Di María por Nicolás González. No se descarta que vuelva Montiel en el lateral derecho.

En la semana, hasta “oveja” Hernández se desarmó de elogios hacía la Scaloneta, manifestando que “estaban generando cultura”, sobre ello Scaloni dijo “Que venga algo de él es un alago, el resultado es importante pero hay cosas a nuestra manera de entender que son igual de importantes, entender y representar bien la camiseta, no dar por perdido nada y dar lo que la gente quiere, estos jugadores son la representación de ellos en la cancha. Estos jugadores no te dejan tirado, podemos jugar mejor o peor y tendremos diferentes rivales, pero lo importante es que la gente se sienta identificada con estos jugadores”.

Se viene dos rivales de peso, Perú por necesidad y en la siguiente ventana Brasil. “Perú es un equipo claro, juega bien a la pelota con jugadores de buen pie, aunque tenga sus bajas viene trabajando juntos hace mucho con un buen mediocampo. No es un equipo acostumbrado a meterse atrás, será un partido difícil. Contra Brasil jugamos en San Juan, más allá que la cancha de River nos está jugando, también es justo que la selección juegue en el interior y nos gusta”.

El equipo que reciba a Perú el jueves 20.30 sería Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.