Español llegó a la cima antes del clásico

Se cerró la primera vuelta de la fase de grupos del torneo Pre Federal de básquet que tendrá el plato fuerte este fin de semana los clásicos. En Centenario Centro Español ganó el duelo de la fecha y lidera la zona 1 de un torneo que tiene hegemonía de los equipos neuquinos.

Por ahora los equipos de Neuquén marcan el camino en el ex torneo Integración. En el partido destacado de la fecha 6, Centro Español de Plottier superó a Centenario como visitante por 84-81 y se quedó con el liderazgo del grupo 1 aprovechando que Pacífico tuvo fecha libre.

En La Cueva, Petrolero Argentino superó a Unión Alem Progresista por 95-57 y promete junto a Perfora un clásico vibrante en el Malvinas Argentinas, considerando que por el grupo 2, el verde derrotó a Regina a domicilio 75-55.

En el Boris Kocina, el Deportivo Roca superó al local Cinco Saltos 79-63, mientras que Plottier se hizo fuerte en casa superando a Biguá 78-71. En Roca, Del Progreso superó 92-82 a Cipolletti y cerró escolta de Independiente el grupo 2.

El domingo el plato fuerte del torneo, se juegan los clásicos donde se destaca el capitalino en La Caldera a partir de las 20.30, Independiente recibe a Pacífico. Centro Español defiende la cima ante Club Plottier en El Templo y se reanima la final del torneo Rionegrino entre Deportivo Roca vs Del Progreso.

Además del mencionado clásico de Plaza Huincul, también jugarán Biguá vs Centenario, Cipolletti vs Cinco Saltos, Allen vs Regina, todos el domingo 21hs.