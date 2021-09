El clásico capitalino domina el Pre Federal

Se jugó la sexta fecha del torneo Pre Federal de básquet. En la zona 1 Pacífico y Centro Español comienzan a marcar el camino, el deca superó a Petro mientras que el torito a cinco Saltos. En el grupo 2, Independiente sigue con su andar perfecto tras ganar un duro cotejo en el Malvinas Argentinas. EL fin de semana se juegan los clásicos.

En le Malvinas Argentinas, la remolineta puso en juego su invicto, y tras un cotejo intenso, el rojo pudo sacarlo adelante y seguir marcando la diferencia llevándote el triunfo 73-64.

Por la misma zona, Del Progreso se recuperó de la caída en La Caldera y en Regina se impuso por 86-77, mientras que Club Plottier terminó de marcar la tendencia visitante del grupo 2 llevándote la victoria de Cipolletti 77-52.

En el grupo 1 las cosas están más apretadas, el líder es Pacífico que en el Viejo Ramírez superó a Petrolero 82-69. Ahora ambos equipos capitalinos líderes quedan libres y el domingo se verán las caras en el clásico.

Por otro lado, Centro Español en El Templo sigue a paso firme, superó a Cinco Saltos por 94-58, mientras que Roca superó a Allen 86-51.

El viernes cierra la primera vuelta: ADC vs Centro Español, Cinco Saltos vs Roca, Petrolero vs Allen. Plottier vs Biguá, Del Progreso ante Cipoletti y Regina recibe a Perfora. El domingo el primer plato fuerte del torneo; los interzonales con los clásicos.

ZONA 1: Pacífico 10, Español 9, Roca 8, Petrolero 8, ADC 8, Cinco Saltos 6, CUAP 5.

ZONA 2 Independiente 12, Del Progreso 9, Biguá 8, Perfora 7, Plottier 7, Atlético Regina 6, Cipolletti 5.