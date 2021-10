Grave agresión al DT de Olimpo por ex dirigente de Madryn

Volvió el público y los hechos irregulares en Madryn siguen pasando. El pasado fin de semana el Deportivo Madryn superó al escolta Olimpo de Bahía Blanca por 2-1 y sacó más luz de ventaja en la zona A, pero la nota se dio post cotejo cuando allegados del ex presidente y Vicegobernador Ricardo Sastre, agredieron físicamente al DT de la visita, Carlos Mayor.

Con un gol del Neuquino Sebastián Jeldres, el deportivo Madryn sacó adelante un duro partido frente al escolta Olimpo de Bahía Blanca por2-1, quedó más puntero que nunca y encaminado a la gran final por el ascenso, pero esta vez la mancha llegó fuera del rectángulo.

Una vez terminado el cotejo, se pudo ver una clara discusión entre el DT visitante Carlos Mayor contra Ricardo Sastre, ex presidente del club y ahora vicegobernador de Chubut, quien estaba en la entrada de vestuarios. Cuando el técnico del equipo Bahiense comienza acercarse se ven en las imágenes partidarias de “Noticias de Olimpo“ como dos allegados al dirigente toman del cuello a Mayor arrojándolo al suelo.

"Que te insulten de la platea estoy acostumbrado, pero que venga el Vice gobernador me puse loco. Cuando le fui a preguntar que me estaba diciendo me agarró uno de atrás y me tiró” Dijo Mayor, quien expresó que es la primera vez que le pasó en una cancha