Cipolletti podrá llevar 2.000 hinchas a Río Cuarto

Cipolletti comienza a prepararse para el gran partido de cuartos de final frente a Chaco For Ever, duelo que ya está confirmado para el próximo domingo a las 17, en el Antonio Candini de Río Cuarto, Córdoba.

La dirigencia albinegra confirmó que esta tarde saldrán a la venta las 2000 entradas populares para los hinchas que quieran presenciar el partido. Por acuerdo de ambos clubes, finalmente no se venderán plateas, aunque si hace falta podrán vender algunas populares más para ambos equipos.

El precio de los populares será de $800 y se venderán en diferentes puntos de la región, en Cipolletti, algunos locales de Neuquén y un pequeño remanente quedará para los hinchas albinegros que viven en Córdoba o Buenos Aires y que viajarán para el partido. Cabe destacar que no habrá venta de entradas el mismo día del partido en el estadio.

Desde la hinchada de Cipo, ya comienzan a organizar los viajes en distintos micros para trasladar a los fanáticos, aunque desde el club admitieron que no se harán cargo de esta logística.

Este lunes, Pedro Gutiérrez, presidente del club, fue el encargado de sentarse en la mesa de presidentes, en la cual también estuvieron sus pares de los clasificados: Héctor Gómez de Chaco For Ever, Héctor D Francesco de Central Norte, Sergio Plaza de Gimnasia y Tiro de Salta, Darío Paolini de Defensor de Villa Ramallo, Yari Gurnel de Pronunciamiento, Gerardo Simil de Olimpo y Marcelo Lemos de Racing de Córdoba.

En la reunión, quedó decretado que el Consejo Federal se hará cargo de los gastos relacionados en conjunto con el club que presta la cancha neutral relacionado a costos de operativo policial, viáticos y lo que conlleve el propio encuentro. El equipo que hará de local (el domingo será Cipolletti) sólo cubrirá gastos de pelotas y el de las ambulancias. Por otra parte, el conjunto visitante se encargará de los gastos envueltos en los traslados de la terna arbitral.

En cuanto a la televisación, habrá streaming pago de los cuatro partidos, si bien aún no se definió cuál productora lo hará de modo oficial y será dividido en partes iguales para cada club.

Lo que sí quedó confirmado es que las semifinales y la final del reducido serán transmitidas por televisión, como sucedió con la final por el primer ascenso entre Racing de Córdoba y Deportivo Madryn.

Estadios y cruces

Además de Cipo vs Chaco For Ever en Estudiantes de Río Cuarto, Olimpo también viajará a Córdoba para enfrentar a Central Norte de Salta en cancha de Instituto.

Y por otro lado, Gimnasia y Tiro de Salta jugará contra Defensores de Pronunciamiento en la casa de Chaco For Ever y el subcampeón, Racing de Córdoba enfrentará a Defensores de Villa Ramallo en Rafaela, Santa Fe.