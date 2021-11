Cipolletti y Chaco For Ever en Río Cuarto

Luego de varias idas y vueltas, la ilusión de Cipolletti tiene día, fecha, horario y sede. Solo quedan tres partidos para que el albinegro alcance la gloria. El primer paso será Chaco For Ever, al que enfrentará en el Estadio Antonio Candini, de Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba.

El choque por cuartos de final será el domingo 21 de noviembre a las 17 hs, el ganador que se definirá en solo 90 minutos pasará a la próxima etapa de los playoffs apasionante Torneo Federal A de fútbol, en caso de empate, definirán por penales.

El encuentro tendrá la presencia del público de ambos equipos. Cada club tendría disponible 2000 populares y 500 plateas. El lunes se definirá cual es el número de tickets definitivo. Para los hinchas de Cipolletti, las entradas se venderán en diferentes puntos de la ciudad: Mary Sport, Piré, Panadería el Sol, El Tronador, La Anónima, entre otros lugares, a fin de facilitar la compra tanto en Cipolletti como en Neuquén.

#FederalA | CUARTOS DE FINAL ??



DÍA, HORARIO Y SEDE. YA ES OFICIAL ?



DOMINGO 21/11 • 17 HORAS • RÍO CUARTO - CORDOBA#CIPODEMOS ???#TODOSJUNTOS uD83EuDD1CuD83CuDFFCuD83EuDD1BuD83CuDFFC pic.twitter.com/vhYBoLB3Sx — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) November 11, 2021

Las entradas comenzarán a venderse a partir del martes en la región y a destacar, habrá una cantidad importante de entradas que se venderán en Córdoba por la gran cantidad de hinchas albinegros que viven allí. El objetivo del club será ver una tribuna totalmente completa en Río Cuarto.

Además, desde la dirigencia del club albinegro organizarán la logística para contratar micros para los hinchas puedan ir a ver el partido. Entre Cipolletti y Río Cuarto son alrededor de 950 km de distancia. Muchos hinchas ya preparan las valijas para ir a seguir alimentando la ilusión de ascender a la Primera Nacional.

Cabe destacar que, por orden del Consejo Federal, las entradas deberán venderse bajo los métodos que dispongan pero de forma anticipada para que cada persona que realice el viaje siguiendo a su equipo lo haga con "entrada en mano", evitando así problemas o aglomeraciones en los operativos el día del partido donde NO se expenderán tickets.

Para ajustar éste y otros puntos de organización pensando en el próximo fin de semana, se realizará el lunes en el Consejo Federal, una reunión técnico-informativa miembros del ente máximo del fútbol del interior y los presidentes o delegados de las ocho instituciones que aún continúan en carrera. El tema prensa, traslados, aranceles, entre otros, serán algunos de los ítems a desarrollar en el cónclave.

El resto de los partidos de cuartos de final se jugarán así: Gimnasia y Tiro vs Defensores de Pronunciamiento en cancha de Chaco For Ever (Resistencia), Racing de Córdoba vs Defensores de Villa Ramallo jugarán en el estadio de Atl. Rafaela (Santa Fe) y Central Norte vs Olimpo en Instituto (Córdoba). Todos los partidos se jugarán el domingo 21/11 a las 17.