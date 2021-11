Benvenuti: “El balance del 2021 no es bueno”

Tras el 13° puesto obtenido en Toay, Juan Cruz Benvenuti accedió al diálogo con “Grito Sagrado”, el polideportivo de AM 550 y Canal 24/7. Repasó lo ocurrido en La Pampa (dónde ingresó a la Copa de Oro como uno de los tres de último minuto) y ensayó un primer balance de su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo nacional.

“Fue un buen fin de semana que finalmente nos posicionó dentro de la Copa de Oro. Ahora con muchas ganas y expectativas para la carrera del San Juan. Acertamos con la decisión de poner gomas para piso seco”, comenzó relatando respecto de la carrera del sábado pasado.

Juan Cruz Benvenuti es uno de los siete pilotos que lograron ingresar en las tres últimas definiciones del Turismo Carretera. Un círculo privilegiado que comparte con pilotos como Agustín Canapino, Mariano Werner, Jonatan Castellano, Juan Bautista De Benedictis, Cristian Ledesma y Mauricio Lambiris. “Ésta Copa de Oro es más complicada que la del año pasado, pero puede pasar cualquier cosa. Sólo hay cinco pilotos con la carrera ganada. Las carreras hay que correrlas hasta el final. Mientras los números den, hay que dar todo para lograr el objetivo. No hay que perder la fe y hay que seguir trabajando”.

Consultado respecto al análisis que hace de su temporada, Benvenuti fue contundente: “El balance del 2021 no es bueno. Arrancamos el año con mayores expectativas de lo que fue la realidad. Se nos complicó bastante al inicio de la temporada, en tres de las primeras cinco fechas se nos rompió el motor y tuvimos que parar. Incluso, hasta en una ocasión no pudimos ni clasificar. Tuvimos carreras en las cuales el motor no funcionaba bien. El balance no ha sido bueno. Estas dos o tres últimas carreras al menos alcanzamos regularidad. Eso es bueno y me perfila mejor para el año que viene. Hay que buscar regularidad. Ese es mi balance de este 2021 que no fue fácil”.

Cuando se le mencionó el triunfo obtenido el 9 de mayo en Paraná, relató: “Haber ganado en Paraná y de la manera que se dio, salva el año. Haber podido ganar significa haber ganado en todos los años que tengo en el Turismo Carretera. Eso es positivo. Igual, no deja de sobrepasar lo que fue el resto del año. Fue una alegría, pero eso no significa que no tengamos que trabajar muchísimo”.

Con relación a como se siente en el Renault Sport Torino Team, explicó: “Me siento bien, me han tratado bien durante el año, más allá de las complicaciones y de algunos chispazos normales. Me siento bien y confío en el potencial del equipo. Tenemos todo para pelear el campeonato de lleno. Hay que resolver algunas cosas, pero el equipo tiene potencial. No es el mejor momento pero podemos lograr grandes cosas”.

Ya pensando en la próxima temporada, Benvenuti contó cómo marchan las negociaciones: “Estamos en charlas constantes con el equipo. La idea es seguir juntos, hay algunas cosas para ajustar. Vamos a ver cómo podemos cerrarlo. Estas semanas son intensas. Hay que darle para adelante”.

Consultado por la posibilidad de competir en alguna otra categoría, expresó: “Ojalá que se dé la oportunidad de correr en otra categoría. Quiero seguir formándome . Por ahora no he recibido ninguna propuesta. Así que por lo pronto queda ir por todo en San Juan”, finalizó.

Mirá la entrevista completa en el siguiente video: