Chapur con la pole, Urcera muy atrás

Facundo Chapur obtuvo la pole position del Turismo Nacional Clase 3 disputada en horas de la tarde de hoy en el Autódromo Provincia de La Pampa, en el cierre del segundo día de actividad válido por la undécima fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros en el que mañana se completará la actividad con la disputa de las series clasificatorias y la prueba final, que cerrará el cronograma de actividades en el trazado de 4148,40 metros.



Con 1m21s542, logró el piloto del equipo Crucianelli GC Competición superar por 0s144 a Javier Merlo, quien fue el primero en salir a pista en el Grupo A, y sin succión mediante, lograba colocarse delante de Nicolás Posco y Diego Noceti, quienes con autos atendidos por Martos Competicion encabezaban las principales posiciones con los Grupos B y C disputados. Pudo Nicolás Posco ubicarse en el tercer lugar de la cronometrada en su mejor labor clasificatoria, pero Diego Noceti cayó al décimo lugar, lo que también representa su plusmarca en los días sábados. Entre los dos citados se ubicaron Julián Santero, Leonel Pernia, Gastón Iansa, Alfonso Domenech, Ever Franetovich y Matías Muñoz Marchesi.



Un total de 21 autos quedaron comprendidos en el primer segundo de diferencia, integrando dicho grupo, en este orden, los pilotos Germán Todino, Lucas Carabajal, Jerónimo Teti, Fabián Yannantuoni (quien lideró los entrenamientos), Antonino García, Mariano Pernia, Manuel Mallo, Sebastian Gómez, Adrián Percaz, Lucas Vicino (estrenando un Toyota Corolla) y Leandro Carducci. Para Mariano Werner, en tanto, el día sábado no terminó de manera feliz ante un inconveniente en el motor, el cual le impidió registrar tiempos en el día de hoy.



Mañana, desde las 09:30 horas, se largarán las series clasificatorias. Facundo Chapur y Julián Santero formarán en la primera fila de la primera serie; Javier Merlo y Leonel Pernia harán lo mismo en la segunda serie mientras que en la tercera partida, largarán adelante los pilotos Nicolás Posco y Gastón Iansa.

Por su parte, el rionegrino José Manuel Urcera hizo una de las clasificaciones más pobres del año y quedó 26°, a 1s115 de Chapur.