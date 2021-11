Cipolletti, a todo o nada en Córdoba

En un partido fundamental para continuar con las expectativas del ascenso, Cipolletti enfrenta a Chaco For Ever, a partir de las 17, por los cuartos de final del reducido del Torneo Federal A. El duelo se jugará en el Antonio Candini de Estudiantes de Río Cuartos, en Córdoba y tendrá la presencia de ambas parcialidades. Será transmisión de AM 550 La Primera a partir de las 16 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo.

“El Capataz”, que llega de vencer a Juventud Unida en octavos de final, no puede fallar si quiere continuar con las ilusiones por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Si gana, clasifica a semifinales. Si pierde, se terminará el sueño y en caso de empate, habrá definición por penales.

Cipo no variará mucho con respecto al equipo que derrotó a Juventud: el once sería con Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manuel Berra, Ezequiel Ávila; Fernando Pettineroli, Lucas Mellado, Brian Meza, Maximiliano Amarfil; Nicolás Trecco y Juan Pablo Zarate. Quien se quedará afuera es el defensor Leandro Wagner quien sufrió un esguince de rodilla y sigue en plena recuperación.

El rival, Chaco For Ever, finalizó cuarto en su zona, con 47 unidades. Llega de vencer a Independiente de Chivilcoy por 2 a 1 en octavos de final. El entrenador Daniel Cravero tampoco tendría sorpresas y el equipo del Norte formaría con: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero.

El duelo tendrá la presencia de ambas hinchadas. Cada club tuvo a disposición 2000 entradas generales y se espera un buen marco de público. Para los hinchas que no pudieron viajar, podrán ver el partido por streaming, que será pago y que podrán comprarse los tickets a través de entradauno.com con un costo de $920.

El partido tendrá terna arbitral tucumana: Luis Lobo Medina impartirá justicia, acompañado por Romina Argañaraz y José Ponce.

El resto de los cruces de cuartos de final serán: Central Norte – Olimpo, Racing de Córdoba – Defensores de Villa Ramallo y Gimnasia y Tiro – Defensores de Pronunciamiento. Todos se jugarán a las 17.