Este viernes Nadal vuelve a las canchas

Rafael Nadal vuelve a las canchas para competir en Abu Dabi este viernes, tras estar fuera del circuito desde el pasado agosto por una lesión que arrastra en su pie izquierdo.

El tenista español no pisa una cancha de forma oficial desde el pasado 5 de agosto luego de sufrir una anomalía en el desarrollo del tejido del escafoides tarsiano, por lo que no pudo competir en Wimbledon, ni en el Us Open.

"No se trata de dolor. Dolores he tenido muchas veces a lo largo de mi carrera, más bien todo el tiempo. Se trata más bien de tener la oportunidad de tener un dolor que pueda controlar para competir bien. Vamos a ver, necesito intentarlo en competición. Por supuesto que me estoy encontrando mejor, de lo contrario no estaría aquí", dijo Nadal a la prensa este jueves desde Abu Dabi.

Nadal tiene su nueva cita este viernes en el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición en el que se medirá con el ganador del encuentro entre Andy Murray o Dan Evans. Asimismo, tiene pactado dos encuentros más en la capital de los Emiratos Arabes Unidos, con el fin de su puesta a punto.

"Sé que el regreso no será fácil, ahora mismo no tengo grandes expectativas. Pero la primera expectativa es estar aquí, jugar ante un maravilloso público otra vez, sentir la competición de nuevo ante grandes jugadores y disfrutar", confesó el tenista de 35 años.

"Realmente espero que el pie vaya cada vez mejor para estar otra vez en el camino y en el nivel que quiero estar", finalizó el actual número 6 del mundo, tras caer varios puestos debido a su larga ausencia.