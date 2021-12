Los Leoncitos se metieron en la final del Mundial

Los Leoncitos se metieron hoy en la final del Mundial Junior de Hockey que se desarrolla en la India, al derrotar por penales australianos a su par de Francia. La definición a través de la pena máxima llegó después de la igualdad durante los 60 minutos regulares.

El combinado nacional sub 21, había dejado en el camino al seleccionado de Países Bajos, al derrotarlo en el último minuto de juego por 2 a 1. Hoy tras el nerviosismo mostrado en la semi y las ganas en los penales, los juveniles argentinos definirán la Copa del Mundo de Bhubaneshwar. El arquero Nehuén Hernando fue la figura del combinado nacional.

El encuentro fue parejo y peleado, típico de semifinal. Los dirigidos por Lucas Rey tomaron el protagonismo del duelo y fueron más peligrosos de tres cuartos de cancha hacia adelante, generando tres situaciones de córner corto en el primer tiempo, todas arrastradas que no pudieron capitalizarse.

En la segunda mitad, se empezaron a notar desconexiones entre las líneas argentinas, algunas provocadas por la presión rival y otras por desafortunados rebotes que quedaban en los palos de los europeos y que rápidamente se convertían en contraataques, aunque sin lastimar demasiado.

Sin embargo, Los Leoncitos no se dieron por vencidos y volvieron a tener el control de la bocha y, a cuatro minutos del final, encontraron la oportunidad perfecta para desequilibrar: Francia se quedó con uno menos porque el árbitro sacó una amarilla, pero esto no pudo ser aprovechado por los juveniles argentinos.

Como no se sacaron ventajas en el tiempo regular, llegó el momento de los shoot out. Lucio Méndez Pin abrió el marcador y Hernando tapó el primero de la noche en el estadio indio. Facundo Zárate, de notable partido, erró, y luego el capitán francés igualó la serie. Pero eso no fue problema para Bautista Capurro y Franco Agostini que metieron los suyos.

Y ahí apareció el arquero Hernando, que atajó tres de los cuatro de toda la tanda, para meter a Argentina en una nueva final del mundo.

Argentina buscará ahora el domingo conseguir el Oro luego de 16 años, cuando enfrente al ganador del encuentro entre Alemania e India, en horario a definir. Cabe recordar que Los Leoncitos perdieron con los alemanes en fase de grupos.