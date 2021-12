River prepara para el jueves una "Caravana Eterna"

Los hinchas de River comenzaron a palpitar una fecha memorable para la institución. El 9 de diciembre ya empezó a festejarse y esta semana no será una más en la vida deportiva del Club. Este jueves, se cumplen ni más ni menos que tres años de la histórica consagración en la final de la Copa Libertadores ante Boca, en Madrid. Por eso, a poco más de dos días, en Núñez pusieron manos a la obra con los preparativos para que la fiesta este a la altura de las circunstancias.

Si bien el gran atractivo de la jornada pasará por los festejos que tendrán lugar en el Monumental, lugar en el que dirán presentes los socios y miembros de la comunidad Somos River (que reserven su lugar) para encontrarse con los jugadores y Marcelo Gallardo, con la esperanza de que la noche mágica se cierre con el anuncio de su continuidad, también se desarrollará una "Caravana Eterna" en la previa.

Los fanáticos del Millonario convocaron a una masiva concentración en el obelisco a las 17 -se espera que asistan alrededor de 50.000 personas-, pero no solo para reunirse, festejar y emprender rumbo hacia las cercanías del Estadio Antonio Vespucio Liberti con motivo del 9/12, sino fundamentalmente para pedir que el Muñeco siga portando el buzo de DT.

Alrededor de las 19, los hinchas comenzarán su caminata hacia Alcorta y Tagle, donde estaba situada la vieja cancha del conjunto de Núñez, con el fin de que aquellos que no son socios o no tengan entradas para ingresar al Monumental, puedan festejar "en paralelo" en las inmediaciones. Para evitar desmadres e intentar que las celebraciones se desarrollen de manera pacífica y controlada, habrá dos operativos policiales distintos.

Las entradas para asistir al Monumental irán en distintas etapas de prioridades y serán para socios y miembros de la comunidad Somos River. Primero, todos los asociados que cuenten con Tu lugar en el Monumental tendrán tiempo de confirmar su asistencia hasta este martes 7 a las 14 horas. Una vez finalizado este período, podrán reservar las ubicaciones libres los socios sin abono, que lo podrán hacer hasta el miércoles a las 14. Finalmente, podrán reservar el remanente los integrantes de Somos River