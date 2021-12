Abbondanzieri recordó el famoso “arañazo” de Gallardo

Abbondanzieri no olvida el famoso incidente con Gallardo en el 2014.

Un 10 de junio de 2004, por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2004, Boca y River se enfrentaron en La Bombonera. Un Superclásico siempre gozó de su condición de especial, pero este tuvo un condimento extra y es que a Marcelo Gallardo, quien por aquel entonces era jugador del Millonario, se le desató la cadena y bajó de atrás a Raul Cascini para luego agredir con un ‘arañazo’ en la cara a Roberto Abbondanzieri, el arquero del Xeneize. Este último, recordó aquel encontronazo con el Muñeco.

"Nunca lo pude perdonar a Gallardo porque no tuvimos contacto y ni siquiera la posibilidad de cruzarnos. Cuando fuimos técnicos, cada uno se quedó en su lugar y no nos saludamos. Nunca tuve rencor hacia él, pero me llamó la atención porque éramos compañeros de una publicidad", confesó el Pato y detalló que por la tensión generada por el episodio tuvieron que terminar las grabaciones por separado, sin verse las caras.

El hecho de hace ya 17 años quedó grabado para siempre en la historia, sobre todo por la imagen del Pato con el rostro ensangrentado tras la agresión de un Gallardo que estaba en su peor faceta tras haber sido expulsado y haber intercambiado un fuerte cruce con algunos jugadores de Boca.

"No entendí la reacción y tampoco tengo por qué perdonarlo porque más allá de esa agresión y de ese dolor, no tengo nada en contra de él. En lo profesional, es uno de los mejores técnicos de América" concluyó el ex-guardametas del Xeneize para evitar la polémica con respecto a lo sucedido en aquel episodio.

Cabe destacar también que a pesar de cruzarse dos veces en la cancha cuando él era ayudante de Martín Palermo en Arsenal, no se hablaron jamás, lo que deja en evidencia una mancha que jamás pudo ser removida.