Campazzo brilló en su primer partido como titular

Luego de 26 partidos, Facundo Campazzo tuvo la oportunidad de ser titular por primera vez y no la desaprovechó. A pesar de que la franquicia de Colorado no pudo quedarse con la victoria, el corodobés estuvo en cancha durante 40 minutos (el que más jugó en su equipo) ante las ausencias de Paul Millsap y Will Barton y cerró una plailla de 15 puntos, 9 asistencias y dos robos que dejaron una enorme sensación en el equipo, los fanáticos y también el entrenador.

A pesar de su gran partido, los 42 puntos de Nikola Jokic y los 37 de Jamal Murray, Denver se lleva una nueva derrota a casa ante Boston Celtics como visitante, y tendrá revancha esta misma noche cuando visite a Washington Wizards. Sin embargo, el entrenador Michael Malone destacó la actuación del base argentino. Además de su influencia en el resultado, se vio una buena sociedad con Jokic, al que le dio gran parte de sus asistencias.

"Me estoy sintiendo cómodo, con confianza. Creo que eso es gracias a mis compañeros, al entrenador. Me dejan jugar como se, como jugaba en mis equipos antes. Me quiero adaptar lo más rápido posible y me sigo adaptando. No es fácil. Pero siento que estoy mejorando a cada partido, cada práctica, cada día", comentó el argentino en conferencia.