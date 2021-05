San Lorenzo aún sueña

“Acá estoy yo”. San Lorenzo dijo presente. San Martín, en el primer partido de la semifinal, lo había hecho ver mal. Tantas figuras perdiendo por 17 (90-73) contra un rival con menos nombres y presupuesto. No podía ser. No podía volver a pasar. Y en la tarde del viernes en Obras, El Ciclón se puso el overol y le mandó un mensaje al rival que quiere sacarle el sueño de ser el primer pentacampeón de la historia: “Yo también puedo defender muy bien, tanto o mejor que vos”. Claro, San Martín ha sido el más eficaz en este apartado, pero en el Juego 2 de esta serie el cuatro veces campeón de la Liga mostró una gran bloque, intenso, concentrado, disciplinado. Un trabajo colectivo y, a la vez, individual porque a ninguna figura de San Lorenzo se le cayó el anillo por esforzarse en su aro. No fue lindo, pero valió. Así San Lorenzo maniató a la gran sorpresa de la temporada y el boleto para la gran final –espera Quimsa- se definirá el domingo, a las 18.

Fue una trituradora San Lorenzo y, a medida que trascurrió el partido, apretó cada vez más el torniquete para desbaratar la siempre ordenada ofensiva del rival, que terminó con apenas 61 puntos y un 33 % de campo. Muy lejos de los 90 y 60% del primer juego. Fue tan eficaz que el partido ya estaba resuelto después de tres cuartos. Los correntinos terminaron ese tercer parcial con sólo 42 –y 32% de campo- y prefirieron empezar a dosificar esfuerzos pensando en el tercer y decisivo juego. Es conocido que Silvio Santander ama la defensa, que es su especialidad…Y sabía que hoy, en ese apartado, su equipo debía responder. Y lo hizo con creces. Su perímetro presionó al rival y desafió casi todos los lanzamientos, y los internos, además de completar el bloque sin dejar espacios, rebotearon como nunca para ganar esa lucha clave (40-30).

De entrada, San Lorenzo demostró que podía arremangarse y defender como su rival. De hecho, lo maniató durante gran parte de esos primeros 20 minutos para mostrar sus garras. Tuvo orden, intensidad y disciplina para seguir el plan de su DT y detener, en especial, al perímetro rival –le desafió casi todos los tiros-. De entrada, además, tuvo tres bombas (dos de Penka Aguirre) que ayudaron a sacar una renta. Pero, eso sí, se encontró con un rival resiliente, que aunque no pudo desplegar su juego ni anotar con facilidad, se mantuvo bajo control, sin frustrarse y apegado a su estrategia. Nunca se desesperó, mantuvo su eficiencia defensiva –siguió anulando a Vildoza, 0-4 de campo en el cuarto inicial- y tuvo a un gran Saiz para quedar abajo por dos (19-17).

San Lorenzo, con compromiso, concentración y muy buena transición, mantuvo su gran defensa en el segundo cuarto y sostuvo su dominio en los tableros, al revés de lo que había pasado en el primer juego de la serie, ya con el ingreso de Acuña (7 puntos en el PT) para hacer un sólida dupla con Romano (12). En 17 minutos, San Martín sólo llevaba 21 puntos, con 8-27 de campo, pero hasta ahí el Ciclón aún no podía capitalizarlo, aunque su DT sabía que la cosa iba bien. “Vean la parte positiva. Tenemos un muy bloque defensivo y ellos están incómodos. La racha ya va a venir, ustedes ya lo hicieron antes”, les dijo Santander en un minuto. Y así fue. El Ciclón sacó 9 (33-24), bastante para un trámite trabado, con escaso vuelo y aún sin recuperar a Vildoza (hasta ahí 3-16 de campo y 6 pérdidas en un partido y medio). Pero el adversario le demostró que eso no lo preocupaba. Equipo maduro, paciente y con identidad, se mantuvo estoico y dos bombas, una de Machuca y otra de Solanas, le permitió cerrar a apenas cinco (33-38) tras ser dominado en el trámite.

En el segundo tiempo, cuando San Lorenzo sostuvo la intensidad y apretó aún más, quebró a su rival. La gran defensa colectiva, en el perímetro y en el juego interior, trabó de tal forma a San Martín que ni los libres entraron y el período terminó con una abrumador 27-9. Apareció Vildoza con un par de maniobras para el 50-35 a los cinco minutos y ya después ya prácticamente no hubo juego. Porque San Martín, con una rotación más corta, no encontró respuestas en el banco y el Ciclón, confiado, no le sacó nunca la mano de la yugular. Romano, un relojito, por intensidad y oportunismo, terminó de hacer un gran partido (20 puntos y siete rebotes) y el resto acompañó, para recuperar la confianza colectiva y no detener este sueño que tiene un solo nombre: pentacampeonato.

Informe: Sitio oficial de la Liga Nacional de Básquet.