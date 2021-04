Palmeiras, el más copado

De entrada, el local se mostró bien plantado en el campo de juego, tomando el protagonismo y acechando el área visitante, con lo que pronto tuvo una clara situación con una asistencia de Francisco Pizzini para la entrada de Braian Romero, quien -ante la salida de Weverton-, remató apenas desviado.



El buen andar del local se encontró con un traspié a raíz de un mal cambio de frente de Walter Bou, que posibilitó una rápida réplica brasileña para ponerse en ventaja.



Cuando aún no había llegado con inquietud al arco local, ese contraataque lo culminó Rony, superando la marca de Fernando Meza y definiendo de emboquillada ante la desesperada salida de Ezequiel Unsain.



Desde ese instante, el juego se tornó más equilibrado y dinámico, por el constante ida y vuelta que propusieron ambos conjuntos.



Otra chance tuvo el elenco de Sebastián Beccacece con una buena combinación colectiva, que definió Carlos Rotondi con un tiro que supo contener Weverton.



El arquero brasileño volvió a lucirse al desviar un tiro libre 'envenenado' ejecutado por Marcelo Benítez, desde la izquierda.



En la segunda mitad de la etapa inicial, Defensa retomó el predominio en las acciones por las constantes proyecciones de sus laterales, que ensanchaban la cancha.



Por su parte, el conjunto paulista se agrupaba con orden en el fondo, con la conducción de Felipe Melo y respondiendo con algunos contraataques.



Ya en el complemento, el conjunto local logró la merecida igualdad, a través de una gran asistencia de Walter Bou para la entrada de Romero, quien -con la parte interna de su botín derecho- colocó la pelota cerca del poste izquierdo del arco de Weverton, que nada pudo hacer.



Palmeiras contó con una situación muy propicia por un tiro libre ejecutado por el ingresado Gustavo Scarpa, que Unsain aprovechó para lucirse desviando el tiro junto al palo derecho.



Sin embargo, el guardavalla local no pudo, pese a un manotazo, desviar otro formidable tiro libre del zurdo Scarpa, ex Fluminense, que esta vez envió la pelota por sobre la barrera y a la izquierda para poner nuevamente en ventaja al 'Verdao'.



Los cambios introducidos por Palmeiras durante el segundo tiempo lo beneficiaron para equilibrar el juego en el medio campo, aunque lo más peligroso lo generó con las pelotas detenidas manejadas por Scarpa.



Pese al esfuerzo final, el 'Halcón' no pudo llegar a la merecida igualdad. Tuvo la chance en los pies de Walter Bou, pero un fallo polémico por un supuesto offside, privó a los campeones de la Sudamericana del empate.



La revancha se jugará la semana que viene en Brasilia. Hay que tener en cuenta que en esta final no se considera valor doble para los goles anotados en condición de visitante.



Síntesis



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Fernando Meza y Marcelo Benítez; Raúl Loaiza; Francisco Pizzini, Enzo Fernández y Carlos Rotondi; Walter Bou y Braian Romero. DT: Sebastián Beccacece.



Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Matías Viña; Ze Rafael, Felipe Melo y Raphael Veiga; Breno Lopes, Rony y Wesley. DT: Abel Ferreira.



Gol en el primer tiempo: 16m, Rony (P).



Goles en el segundo tiempo: 12m, Romero (DyJ); 30m, Scarpa (P)



Cambios en el segundo tiempo: 13m, Lucas Esteves por Willian y Gustavo Scarpa por Veiga; 17m, Danilo por Ze Rafael y Patrick De Paula por Felipe Melo (P); 23m, Tomás Martínez por Pizzini (DyJ): 30m, Eugenio Isnaldo por Rotondi y Valentín Larralde por Loaiza (DyJ); 35m, Maike por Lopes.



Amonestados: Benítez, Meza, Frías y Rodríguez (DyJ). Luan, De Paula, Viña, Scarpa y Lucas Lima (suplente) (P).



Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).



Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).