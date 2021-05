Boca cumplió los protocolos y eliminó a River

La sexta fue la vencida para Boca. Tras cinco eliminaciones ante el River de Gallardo, cortó el maleficio en la Bombonera y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Arrancó ganando con un gol de Tevez, pero se quedó en el segundo tiempo y Julián Alvarez lo empató. Boca convirtió a Alan Díaz en la figura de los 90 minutos reglamentarios, pero en los penales irrumpió Agustín Rossi para contener los penales de Angileri y Ponzio y quedarse con todos los flashes.

Corrían diez minutos del primer tiempo cuando Cristian Medina desbordó sin marcas por la derecha, Tevez desacomodó a Jonatan Maidana y aprovechó para, con un cabezazo imperfecto, establecer el 1 a 0.

Tres minutos después despedició otra chance el xeneize. La polémica estaba ya instalada por la falta de Tevez sobre Maidana en el gol. Y en otro ataque de Boca, el defensor aprovechó para vengarse del goleador, golpeándolo con uno de sus brazos. El juez Facundo Tello omitió sancionar al veterano y desdibujado marcador central.

Boca se mostraba sólido en defensa e intentaba salir rápido de contra. Muchas veces encontró facilidades a espaldas de Milton Casco y sobre el lateral izquierdo ocupado por Fabrizio Angileri.

Promediaba el primer tiempo y Boca era más. Frank Fabra sacó un centro desde la izquierda e Izquierdoz cabeceó muy cerca del ángulo izquierdo del arco defendido por el inexperto Alan Díaz.

Todo era de Boca. Tres minutos después, Pavón irrumpió por la derecha y sacó un derechazo que también se fue muy cerca.

River apenas inquietó en una contra, cuando Agustín Rossi salió mal a cortar un centro que llegaba desde la derecha y Fabra salvó a Boca luego de un remate de Montiel.

Quizás la más clara, luego del gol, llegó a los 41 con un muy buen tiro libre de Villa que se fue besando el palo derecho del arco de Alan Díaz, quien minutos más tarde fue exigido por Agustín Almendra y respondió bien.

En el complemento, Boca bajó su nivel y River creció. Gallardo sacrificó a Enzo Pérez (estaba amonestado) e incluyó a Paradela.

Boca inquietó con un remate de Tevez, que desairó a Maidana y Alan Díaz respondió bien para sacar la pelota al córner. Luego, Boca llegó con otro cabezazo de Izquierdoz que se fue cerca.

A los 12 minutos de la etapa complementaria, Maidana le aplicó una patada descalificadora a Tevez y Facundo Tello omitió expulsar al defensor visitante.

Más allá de otra opción desperdiciada por Tevez, Gallardo buscó alternativas en el banco de suplentes y decidió los ingresos de Lucas Beltrán (por el apático Carrascal) y de Tomás Galván por Casco.

Rápidamente llegó el empate de River. Angileri, llamativamente sin marcas, sacó con gran comodidad un centro desde la izquierda que Julián Alvarez conectó de cabeza ingresando por el palo opuesto. Rossi nada pudo hacer y River consiguió la igualdad.

Luego, sólo quedó tiempo para que Russo busque variantes que no encontró: Mas por Fabra, Campuzano por Varela, y Cardona por Almendra. No sólo no encontró variantes Russo, sino que además River lo superó por momentos.

Aún así, Boca contó con un cabezazo desviado de Marcos Rojo y un fuertísimo remate de Tevez que Alan Díaz mandó al córner. Rossi celebra su última atajada.

No quedó tiempo para más, y se fueron a los penales. Luego de los penales convertidos por Tevez, Montiel y Villa, Rossi fue muy bien sobre su izquierda y se quedó con el remate de Angileri. Pero Cardona hizo un papelón: la quiso picar ante Díaz y el joven arquero de River logró reaccionar para atajar el remate. Alvarez empató para River. Izquierdoz ejecutó como Dios manda y adelantó a Boca. Ponzio remató muy mal, sin fuerza y algo mordido y Rossi lo atajó yendo sobre su derecha. Buffarini tenía la clasificación en sus pies y no falló. Y Boca terminó eliminando al River de Gallardo que continúa con su cuenta pendiente en torneos domésticos. El que rie último, rie mejor....



Síntesis:

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.



River: Leonardo Díaz; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, David Martínez y Fabrizio Angileri; Milton Casco, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Agustín Fontana. DT: Marcelo Gallardo.



Gol en el primer tiempo: 11m. Tevez (B).



Gol en el segundo tiempo: 23m. Álvarez (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar José Paradela por Enzo Pérez; 19m. Lucas Beltrán por Carrascal; 20m. Tomás Galván por Casco (R); 28m. Jorman Campuzano por Varela (B) y Edwin Cardona por Almendra (B) y 35m. Daniel Lucero por Fontana.



Amonestados: Fabra, Varela, Cardona y Villa (B). Enzo Pérez, Maidana y David Martínez (R).



Definición por tiros penales: Convirtieron para Boca: Tevez, Villa, Izquierdoz y Buffarini, y a Cardona se lo atajó Díaz. Para River anotaron Montiel y Álvarez, mientras que Agustín Rossi contuvo los remates de Angileri y Ponzio.



Árbitro: Facundo Tello.



Estadio: La Bombonera.