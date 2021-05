Para Santiago Maratea la Selección

La ciudad de Guayaquil recibirá el próximo fin de semana el Campeonato Sudamericano de Atletismo. El torneo se iba a realizar en el Cenard del 14 al 16 de mayo, pero la situación sanitaria de nuestro país obligó a ceder la localía. Hasta ahí, si bien era más complicado para los competidores argentinos por el hecho de tener que viajar, aislarse cumpliendo con los protocolos y demás, no era la peor noticia. Ésta llegó cuando, en una reunión vía Zoom entre la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y los 50 atletas que participarían en la cita en Ecuador, les avisaron a éstos que sólo viajarán 17.

Según les informaron fue debido a que el Enard no puede financiar el vuelo charter para todos, entonces deberán ir los 17 representantes que ellos eligieron con dos entrenadores. De este modo, 33 atletas que se entrenan a diario con el sueño de competir al máximo nivel, se quedarán con las manos vacías.

Pero el problema no queda únicamente en el viaje a Ecuador. Es más profundo aún, ya que para muchos de estos chicos que cuentan con becas desde el Enard, el no sumar medallas en competencias sudamericanas puede llegar a ser un inconveniente para acceder al beneficio.

Cierto también es que los 17 deportistas argentinos que aseguraron su boleto a Guayaquil, son los que todavía mantienen chances concretas de ingresar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los involucrados no pierden la esperanza. Por eso los atletas le buscan la vuelta y ya su reclamo tuvo eco en redes donde sumaron miles de adhesiones. También el influencer Santiago Maratea comenzó con una campaña de ayuda para que los atletas puedan volar. A través de sus redes sociales aseguró que como desde el Enard no obtuvo respuesta, por sus propios medios consiguió contactarse con la empresa en la que estaba el charter reservado y posteriormente cancelado. No sólo llamó, sino que consiguió que el avión esté a disposición por 99 mil dólares (el Enard iba a pagarlo 160 mil). El influencer ya comenzó con la colecta solidaria por el deporte argentino.