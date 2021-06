Sin Nadal comienza Wimbledon este lunes

Este lunes comenzará oficialmente Wimbledon 2021, tras un 2020 en el que se debió suspender por la pandemia de coronavirus. Se sorteó el cuadro principal, que tendrá como principales protagonistas a dos de los integrantes del Big 3: Roger Federer y Novak Djokovic. Rafael Nadal sorprendió con su ausencia y eso pondrá a priori los ojos sobre el suizo y el serbio que buscarán sumar un nuevo “grande” en el certamen más tradicional del planeta. Pero los tenistas argentinos piden pista, y sueñan con tener un rendimiento soñado en tierras inglesas.

De darse la lógica según las preclasificaciones, éstos serían los posibles duelos en octavos de final: Djokovic (1°) vs Rublev (7°), Tsitsipas (4°) vs Bautista Agut (10°), Zverev (6°) vs Berrettini (9°) y Medvedev (2°) vs Federer (8°). Dado el sorteo, Nole y Roger solamente podrían cruzarse en la final del Grand Slam.

El sorteo para los tenistas argentinos determinó los siguientes cruces: Diiego Schwartzman (11°) enfrentará al francés Benoit Paire (46°), Federico Delbonis (48°) sostendrá un duro cruce con el difícil Andrey Rublev (7°) y Facundo Bagnis (91°) se verá las caras con Miomir Kecmanović (47°). En tanto el bahiense Guido Pella (59) deberá sortear en primera ronda al italiano Matteo Berrettini (9°) y el cordobés Juan Ignacio Londero (127°) confrontará con Gianluca Mager (78°). Por su parte Federico Coria (89°) se medirá con Daniel Galán (112°) y Marco Trungelliti (206°) chocará con Benjamin Bonzi (118°).

En la rama femenina, la única tenista argentina será, la santafesina Nadia Podoroska (39°) de muy buena instancia previa sobre césped que jugará en primera ronda con Ann Li (70°).