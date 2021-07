Neymar se hizo los rulos con la Copa y terminó con trenzas

Trenzas con rodete incluido, el nuevo look del crack brasilero .

Neymar ya no sabe que hacer con su pelo, sus continuos cambios de look son comidilla habitual para los medios que se encargan de seguir a las grandes estrellas deportivas. Pero esta vez su nuevo peinado no pasó desapercibido

El delantero actualmente disfruta de unas mini-vacaciones en su país luego de su participación con la selección de su país, antes de sumarse a los trabajos del Paris Saint Germain bajo las órdenes del argentino Mauricio Pochettino.

En los últimos días se lo vio al futbolista con un nuevo look. Dejó atrás su versión con el cabello corto y teñido de rubio en la parte superior, para pasar a unas largas trenzas rubias, las cuales le permiten hacerse un rodete con ellas, si así lo desea. Esta versión del deportista rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales.

Cierto es que Neymar suele ser alguien osado a la hora de jugar con su cabello. A lo largo de su carrera supo teñirse de colores llamativos, como rosa, cambiar de color sólo en la mitad de su cabellera, alisarlo o apostar por la utilización de rastas.

Tras unos días de vacaciones, Neymar volverá a Francia con la idea de recuperar la corona en la Ligue 1 y sacarse, de una vez por todas, la espina clavada en la Champions League. El conjunto galo viene de ser semifinalista y finalista en las últimas dos ediciones del máximo certamen europeo.

Para lograrlo, la dirigencia del Paris Saint Germain volvió a apostar con fuerza en el mercado de pases. Sumó a sus filas a el lateral Achraf Hakimi (le pagó 60 millones de euros al Inter), Gerginio Wijnaldum (libre del Liverpool), Sergio Ramos (libre del Real Madrid) y Gianluigi Donnarumma (libre del Milan). Además logró la extensión del contrato del goleador brasileño y busca prolongar la estadía de Kylian Mbappé.