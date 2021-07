Dibu llamó a Mina después del "Mirá que te como"

Emiliano Martínez fue uno de los futbolistas protagonistas que dejó la Copa América y se convirtió en el salvador del duelo ante Colombiano por las semifinales. Partido en el que contuvo tres remates utilizando un método muy particular.

Sin dudas el más polémico fue el penal que le atajó a Yerry Mina, video que dio la vuelta al mundo en el que el Martínez le habla al defensor diciéndole ‘Estás nervioso. Te estás riendo pero estás nervioso… Mirá que te lo atajo. Mirá que te como hermano’. La secuencia finaliza con Martinez festejando luego de evitar el gol de Mina.

En la entrevista con el Diario Olé, Dibu hizo referencia a lo qué pasó después del penal de Mina. Daba la sensación que después del encuentro con Colombia por las Eliminatorias, en el que Martínez abandonó la cancha producto de un golpe del defensor, no había quedado una buena relación.

“Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional”.