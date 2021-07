Se fumó un porrito y podría perderse los Juegos Olímpicos

Una muy mala noticia para la delegación estadounidense que perderá a una atleta clave en los 100 metros llanos. Sha'Carri Richardson fue sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) luego de dar positivo en marihuana. El cannabis es una sustancia prohibida por la AMA y su consumo puede ser penado con la inhabilitación para competir entre un mes y dos años.

La atleta de 21 años, que atraviesa un momento difícil en su vida personal luego del fallecimiento de su madre, dialogó con la cadena NBC donde aseguró usar marihuana para enfrentar un estado emocional doloro.

"Pido disculpas por no haber sabido cómo controlar mis emociones o lidiar con ellas durante este tiempo. Solo quiero que sepan que esta será la última vez que los Juegos Olímpicos no verán a Sha'Carri Richardson y será la última vez que Estados Unidos no volverá a casa con una medalla de oro en los 100", aseguró la joven atleta.