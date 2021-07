Berra: "Ningún equipo tiene mas ilusión que nosotros"

Con la tranquilidad de haber ganado contundentemente y de mantenerse muy cerca de la punta del Torneo Federal A de Fútbol, Cipolletti encara la semana con el objetivo puesto en Sol de Mayo.

El resultado positivo del domingo llevó tranquilidad al equipo de Gustavo Raggio. Si bien desde el núcleo que componen cuerpo técnico y jugadores, manifestaron siempre “estar tranquilos” y confiados en revertir la racha adversa que significó sacar 1 punto sobre 9 en juego.

La solvencia con la que se le ganó al conjunto mendocino y la vuelta al gol de Mellado y Zárate, sumado al buen partido con gol de Cristian Taborda, el Albinegro se permite soñar con lo que viene.

Desde el living de su casa y después de la jornada habitual de entrenamiento, Manolo Berra conversó con Grito Sagrado. “Teníamos ganas de revertir la situación, los partidos con Juventud de San Luis y Sansinena nos dejaron con sabor amargo, algo de enojo y preocupación, pero lo analizamos y seguimos para adelante. Sabemos que esto es largo, manifestó en el arranque de la charla el capitán.

En relación a la seguidilla de cotejos importantes que el Albinegro va a encarar en los próximos días, asoman el otro conjunto rionegrino, Sol de Mayo de visitante y los candidatos, Deportivo Madryn y Olimpo de local, sobre estos cruces, Manolo aseguró; “estamos muy tranquilos con lo que viene, sabemos de nuestro potencial y conocemos nuestras debilidades. Sol de Mayo es un equipo que desde su incorporación a la categoría nos ha costado, pero hoy nuestra realidad es otra. De Madryn te puedo decir que es el candidato del grupo, tiene plantel, sigue sumando refuerzos y tiene jerarquía. Aunque hay partidos en los que no juega bien”.

Algo molesto todavía por la actitud de la dirigencia del conjunto chubutense, que en las últimas semanas se comunicó con jugadores de Cipolletti, Berra afirmó: “el 90% del plantel está bajo contrato y queda al menos desprolijo comunicarse con nuestros compañeros conociendo ya su situación. Por los años jugados sé que esto es fútbol y detrás siempre hay picardías”

En cuanto al manejo de la ansiedad ante la inminencia de cotejos con rivales directos, el neuquino aseveró “la realidad que no es fácil manejarla, pero de nada nos sirve pensar en Madryn y Olimpo si todavía no jugamos con Sol de Mayo. La temporada pasada, en ese torneo que se armó, Sol de Mayo, vino acá se nos plantó y nos ganó. Es un equipo difícil, se conocen desde el Federal C con jugadores de categoría como Galván, así que pensar en Madryn y Olimpo sería un error”, finalizó