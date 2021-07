¡A levantarse!, arranca Scola su quinto juego

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están en marcha. Tras una primera jornada que significó la despedida de Paula Pareto de la competencia profesional, la continuidad tendrá el debut de su quinto juego olímpico para Luis Scola con la selección de básquet ante Francia. Además el fútbol va por la recuperación, Podoroska y Schwartzman arrancan en singles mientras que las panteras y Leonas saltan al campo de juego.

Continuidad para la participación Argentina en Tokyo. El primer argento en saltar a la competencia será Leandro Usuna en surf, luego vendrán Melisa y Fernando Gil en tiro. Abigail Magistrati salta con su adolescencia a la lona de Gimnasia Artística y lo propio hará Nadia Podoroska.

Promediando la medianoche estará el plato fuerte, las Panteras van contra Estados Unidos, Las Leonas ante Nueva Zelanda. Más tarde es el turno de los Leones en su segunda presentación, ahora contra Japón y el fútbol de Batista ante un duro escoyo frente a Egipto.

La jornada se cierra con El Alma, la selección de básquet se medirá ante el duro Francia lo que significará el inicio del quinto juego Olímpico de Luis Scola, único sobreviviente de la generación Dorada y doble medallista olímpico.

CALENDARIO DIA DOS

Sábado 24

Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2 (19.00)

Tiro: Melisa Gil / clasificación skeet (21.00)

Tiro: Federico Gil / clasificación Skeet (22.00)

Gimnasia Artística: Abigail Magistrati (22.00)

Tenis: Nadia Podoroska vs. Putintseva (KAZ) (23.00) / Francisco Cerúndolo vs. Broady (GBR) (23.00)

Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos (23.05)

Domingo 25

Tenis: Federico Coria vs. Kukushkin (KAZ) (no antes de las 00.00)

Vela: Francisco Guaragna (Láser Standard), Lucía Falasca (Láser Radial), Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X) / (desde las 0.15)

Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda (0.15)

Tenis: Facundo Bagnis vs. Koepfer (ALE) (no antes de la 1.00)

Tenis: Diego Schwartzman vs. Varillas (PER) (no antes de las 2.00)

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Chuang (TPE) (3.30)

Fútbol masculino: Argentina vs. Egipto (4.30)

Hockey masculino: Argentina vs. Japón (7.00)

Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho (7.40)

Natación femenina: Katie Ledecky (Estados Unidos) / 400m estilo libre (8.18)

Básquet: Estados Unidos-Francia (9.00)