La nadadora argentina Delfina Pignatiello quedó afuera de la final de los 1500 metros libres en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pignatiello quedó octava en un la serie que fue dominada por la estrella norteamericana Katie Ledecky, que registró un tiempo de 15’35´35, marca que representa un nuevo récord olímpico. El tiempo de Pignatiello fue de 16´33´69.

La joven nadadora argentina había clasificado a los Juegos Olímpicos con un tiempo de 15’51´68, marca obtenida en el certamen Mare Nostrum de Barcelona durante el año 2019. De esta manera, Pignatiello no sólo no pudo revalidar esa marca, sino que tampoco estuvo a la altura de los tiempos registrados este año. En el Sudamericano que se desarrolló en nuestro país, había registrado 16’25’68 y en el Selectivo Nacional había nadado en 16’26’80.

Con la marca registrada en el día de hoy, Pignatiello quedó 29° en la clasificación general. Sólo los mejores ocho registros ingresan a la final que se disputará mañana. La octava clasificada a la final fue la australiana Kiah Melverton, con un tiempo de 15’58´96, por lo que la representante nacional quedó a más de 27 segundos de acceder a la carrera decisiva.

Luego de competir, Pignatiello, de 21 años, declaró: “Es mi primer juego olímpico. Son muchas emociones que nunca había sentido. Los nervios no me jugaron de mi lado, pero me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación. Es lo más importante después de haber estado tantos meses parados por la pandemia. Aprendí mucho en este proceso y atravesé muchas barreras. Me quedo con eso, no con el resultado de hoy que no es el que yo esperaba ni el que quería. Este es un deporte muy duro. No siempre se dan los resultados, eso lo estoy aprendiendo. Mañana ya volveré a entrenar para los 800. Si no se dio hoy, se dará otro día. Hay que ser perseverante y trabajar por lo que uno sueña y cree. Me venía sintiendo súper bien. Simplemente, no se me dio”.

A la hora de hacer conjeturas de como repercutió el parate por la cuarentena estricta durante el 2020, afirmó: “Nunca sabremos lo que hubiera pasado sin la pandemia, que a mí me enseñó muchísimo. Yo sólo tuve un Mundial de Pileta Corta en mayores, nunca estuve en un Mundial de Pileta Larga ni en un Juego Olímpico. Me tocó debutar en la serie rápida de mi carrera. Fue bastante chocante".

La nadadora argentina ahora debe afrontar la prueba de 800 metros libres, que se disputarán el jueves. En esa prueba está rankeada con el duodécimo tiempo de inscripción: 8´24´33.

La próxima nadadora argentina en ingresar al agua del Centro Acuático de Tokyo será Julia Sebastián que el miércoles participará de los 200 metros pecho a partir de las 7.50 horas.

Virginia Bardach ya cerró su participación y Santiago Grassi debutará el jueves en los 100 mariposa.