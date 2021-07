Pignatiello calentó las redes con un polémico posteo

Tokio 2020 no dejó los resultados que la joven bonaerense esperaba.

Sin dudas que la nadadora Delfina Pignatiello era una de las grandes esperanzas de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos que se están disputando en Tokio. Pignatiello irrumpió a la consideración general luego de consagrarse bicampeona del mundo en el Campeonato Mundial Junior de Natación que se disputó en Indianápolis, Estados Unidos, en el año 2017. Allí obtuvo el oro en los 800 y en los 1500 libres. Además, ganó la medalla de plata en los 400 libres.

Su figura continuó creciendo con las dos medallas de plata que consiguió en los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en la primavera de 2018, en Buenos Aires. En aquella ocasión, las medallas llegaron en los 400 y 800 metros libres.

Noticias Relacionadas Delfina Pignatiello quedó afuera de la final

Finalmente, Pignatiello tomó gran exposición luego de ganar tres oros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En tierra incaica, se quedó con el primer lugar en 400, 800 y 1500 metros libres, convirtiéndose en la primera nadadora argentina en ganar tres medallas de oro en los Panamericanos. Cabe recordar también que en 2016 fue sexta en los 800 metros libres en el Mundial de Pileta Corta.

Tras conseguir la clasificación a Tokio, durante el 2020, Pignatiello sufrió, al igual que gran cantidad de deportistas, los efectos de la “cuarentena estricta” dictada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Ya en Tokio, sus tiempos estuvieron lejos de estar a la altura de los que había obtenido antes del confinamiento. En los 1500 metros libres fue 29° con un tiempo de 16´33´69. En tanto, en los 800 libres fue 27°, registrando 8´44´85. Ambos marcas quedaron distantes de los registros obtenidos en 2019: 15´51´68 y 8´24´33, respectivamente.

Tras este debut olímpico, que claramente estuvo muy lejos de ser el que la bonaerense de 21 años esperaba, la deportista subió en el día de hoy una polémica “storie” en su cuanta de Instagram (@delfipignatiello): “La próxima será, gracias a todos por los mensajes de aliento y cariño”. Y agregó: “un besito desde Tokyo a los haters que me motivan para mejorar la próxima”.

En el posteo, se la ve devorando una gran porción de pizza y guiñando su ojo izquierdo.

Luego de nadar los 800 libres, en la noche de Tokio y en la mañana del jueves en Argentina, Pignatiello declaró: “Soy una persona muy auto-exigente y muy poco conformista, y hacía mucho que no me iba mal en un torneo. Pero tengo que abrir los ojos y ver dónde estoy parada. Este proceso olímpico empezó después de Río 2016, cuando ni me planteaba ir a unos Juegos de la Juventud y veía unos Juegos Olímpicos como un sueño. Estar acá es un montón”, valoró Pignatiello tras su actuación.

“Hay que saber que puede no darse y aun así hay que seguir luchando por lo que uno sueña con convicciones. Esto no es un antes y un después, no hay nada tan importante ni tan terrible en este mundo”, cerró. Tokyo 2020 es pasado para Pignatiello, que ahora deberá enfocarse en nuevos desafíos e intentar volver al nivel que supo exhibir antes de la pandemia.