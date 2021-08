Se definieron los cuartos de la Copa Neuquén

Se definieron los octavos de final de la Copa Neuquén Eduardo Losada. Maronese, Independiente, Rincón, Pacífico, Alianza, Bicicross, San Patricio y Centenario los 8 clasificados que buscarán a un solo partido el pase al top cuatro.

Tres partidos en la capital y uno en el norte de la provincia para los cuartos de final que prometen ser de dientes apretados. El uno de la General fue Maronese y en casa superó a Añelo ganando el global 3-0. El dos es Independiente que n o tuvo dificultad ante EL Porvenir y tras el 3-0 en la vuelta cerró un global de 6-1.

El Deportivo Rincón en el norte de la provincia superó a Patagonia 1-0 y ganó el global 2-0, mientras que Pacífico tuvo que trabajar bastante en casa para ganarle a Petrolero 2-1, ir a penales (Global 2-2) y desde los 12 pasos sentenciar la serie 5-3.

En Cutral Co, Alianza sacó adelante un durísimo partido que perdía 2-0 contra Don Bosco, pero rápidamente lo igualó (3-3 en el global) y quedarse con la clasificación desde el punto del penal por 5-3. En cancha de Atlético Neuquén partidazo donde el tricolor ganó 4-3, pero la clasificación fue para San Patricio por el 5-0 de la ida

En Senillosa, Bicicross goleó a Sapere 5-2 y pasó con global 7-3, mientras que Centenario cayó en Plottier ante Los Canales por 1-0 pero en el global se impuso 6-2.

Los Cuartos de final quedaron: Maronese vs Centenario, Independiente vs San Patricio, Dep.Rincón vs Bicicross, Pacífico vs Alianza. Duelos a partido único en cancha del mejor ubicado.