El básquet femenino de Independiente y su logro histórico

El básquet femenino de Independiente consiguió un logro histórico para el deporte de la provincia. Las chicas neuquinas lograron meterse entre los seis mejores equipos del país en el Torneo Federal y de esta manera buscarán seguir avanzando en la competencia. La instancia decisiva se disputará el próximo fin de semana en Córdoba y sus rivales de zona son Obras Basket y Red Star de Catamarca. Es cierto que a simple vista el panorama es complicado, pero el equipo de Diego Lamuedra intentará dar el batacazo y seguir soñando con la consagración.

Es por este éxito que el equipo de Grito Sagrado decidió reconocerlas con el premio Titán de Plata del mes de julio. Por eso después del último entrenamiento de la semana les propusimos una charla. Para tal motivo, convocamos a Micaela Piazza y Candela Zampedri; la experiencia de la correntina y la juventud de la chica de Plottier, sintetizan al grupo que comanda Lamuedra.

La relevancia de lo conseguido es motivo de análisis por parte de la joven neuquina. Valorar esta conquista del básquet de la región no debería sintetizarse únicamente en un club; “el logro es muy grande, con nuestro entrenador venimos buscando esto desde hace algunos años. Hay muchos clubes involucrados, yo me inicié en Club Plottier, después pasé por Centro Español, seguí en Biguá donde conocí a Diego y ahora, después de ese recorrido y aprendizaje, pudimos coronar con Independiente parte del sueño de muchas chicas” afirmó Zampedri.

Con un recorrido mayor, como significa haber jugado en Ligas de Sudamérica y también en los mejores equipos de nuestro país, la Licenciada en Nutrición, Micaela Piazza se acopló para aportar su experiencia; “en principio estoy muy contenta por esta semifinal que vamos a jugar con Independiente. Conocía la ciudad porque en 2019 vine con Ferro de Olavarría y enfrentamos a Biguá y también a Pacifico. Me interesó el proyecto del entrenador, dado que me sumaba para aportar mis conocimientos a un equipo joven. La idea de poder dejar algo de lo aprendido, me entusiasmó”, aseguró la correntina.

La adaptación no fue fácil para un equipo en conformación. El mix de juveniles con poco rodaje en competencias, sumadas a jugadoras experimentadas con escaso conocimiento de la realidad del básquet neuquino, fueron un rompecabezas que pacientemente Diego Lamuedra confeccionó; “tuvimos muchas charlas, reuniones, la diferencia de edad y experiencia de las chicas que llegaron para sumarnos, resultó difícil para nosotras. Estar a su altura nos significó un trabajo extra. Pero los partidos jugados, las derrotas y los triunfos nos fueron formando como equipo”, aseveró la juvenil jugadora de Plottier.

En cuanto a la zona y los equipos que van a enfrentar en el triangular que se disputará en Córdoba, válido por las semifinales del certamen Federal, Piazza manifestó, “nos enfrentamos a dos equipos muy fuertes, tanto Obras como el conjunto catamarqueño hicieron una etapa previa muy buena y mostraron su poderío”

El conjunto bonaerense obtuvo la clasificación en la zona Metro II, con 11 puntos y un registro de 5-1. Además en el cuadrangular ganó en sus tres presentaciones de forma contundente ante Talleres de Paraná, unión Florida y Talleres de Gálvez. Mientras que Red Star, por su parte, llega con un récord de 8-1 ganan los seis encuentros de la fase regular sin derrotas, y dos partidos del cuadrangular cayendo en un solo juego.

Lejos de amilanarse por el palmarés de los rivales a enfrentar, la pivot de nacida en Corrientes, sentenció, “en nuestra cabeza está que podemos dar el próximo paso, sabemos que ya hicimos historia, pero queremos ir por más”, finalizó con un sonrisa