El reginense Aldrighetti se suma al TC 2000

Cuando se dispute la sexta fecha del torneo 2021 del Campeonato Argentino de TC2000, Facundo Aldrighetti será una de las caras nuevas que tendrá la categoría. El piloto oriundo de Villa Regina hará su estreno con un Peugeot 408 del Fineschi Racing.

Aldrighetti confirmó su desembarco en el TC2000, donde hará su estreno en la sexta cita del calendario. El representante rionegrino, manejará un Peugeot 408 del equipo Fineschi Racing, con el que tendrá su primer contacto cuando se desarrolle la competencia los días 13, 14 y 15 de agosto en La Pampa.

En primera instancia, Aldrighetti contó de qué manera se gestó su incorporación a la divisional: "Todo se dio por una comunicación que tuve con Damián Fineschi acerca de la posibilidad de sumarme a la categoría. Lo hablé con mis sponsors y se terminó concretando. Estoy contento de llegar a un gran equipo y trabajar junto a Damián".

Además, el piloto de 24 años, reconoció su interés por incorporarse a la categoría: "Siempre miré el TC2000 porque fue una categoría que me gustó. Cuando corría en la Fórmula Renault Plus y en ciertas ocasiones hacíamos las veces de telonera, mi sueño era correr en TC2000. Siempre me gustaron estos autos".

Por último, Aldrighetti indicó cuáles son sus expectativas para su debut en el escenario pampeano: "En La Pampa creo que vamos a estar muy apretados porque es un circuito nuevo para casi todos. En mi caso corrí en el trazado corto, así que me faltaría transitar la parte del curvón y el tobogán. Creo que va a estar bueno que pocos lo conozcan y vamos a tener un plus ahí. Pero lo más importante es que tendremos que adaptarnos al auto, lo que será fundamental para todo el fin de semana, ya que no tuvimos tiempo de hacer pruebas".

El piloto actualmente participa también del campeonato de Top Race V6, luego de pegar el salto desde el Top Race Series, donde en la temporada pasada obtuvo tres victorias. Con apenas ocho carreras en el V6, ya logró subirse al podio en dos ocasiones. Sus inicios a nivel nacional se dieron entre 2014 y 2018 con participación el la Fórmula Renault, dónde consiguió tres victorias.

El cronograma de Aldrighetti para el fin de semana:

Viernes, de 10 a 11.30, entrenamientos.

de 13.40 a 14.10, clasificación.

16.50, sprint, a 25 minutos + 1 vuelta.



Domingo, 9.50 hs, final a 30 minutos + 1 vuelta.