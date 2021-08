La Peque Pareto fue recibida con honores en su Hospital

Paula Pareto terminó con el aislamiento preventivo luego de su incursión por los Juegos Olímpicos de Tokio y por estas horas recibe por donde va el reconocimiento unánime de quienes la aprecian

La Peque, quien no pudo revalidar el oro de Río 2016, se despidió luego de la derrota por waza-ari ante la portuguesa Catarina Costa, a quien abrazó y felicitó sobre el tatami del Centro Nippon Budokan, en un gesto de generosidad que postergó sus sentimientos por realizar su última intervención en la cita internacional.

Con la adrenalina disminuida y ya de regreso al país, la experimentada judoca de San Fernando regresó a su actividad en el Hospital Central de San Isidro, donde se desempeña cuando no está entrenando o preparándose para una competición deportiva. “Nos enorgullece que seas parte de nuestro equipo de trabajo, ¡fuiste, eres y serás una campeona por siempre!”, fue el mensaje que publicó el sector de ortopedia en el que trabaja día a día.

Emocionada, Pareto compartió sus sentimientos en las redes sociales y agradeció la sorpresa. “Vuelta a la guardia con sorpresa de bienvenida en mi segunda casa. No por nada se le llama residencia, ¿no? ¡Gracias Ortopedia y Traumatología del Hospital Central de San Isidro por este recibimiento y por tantos años de paciencia y aprendizajes!”, posteó la Peque en su cuenta de Instagram.

Cuando la medallista olímpica terminó la secundaria ya estaba decidida a estudiar medicina. “Para mí no había muchas dudas. No veía el por qué de elegir una u otra cosa. Yo nunca me puse en la cabeza no poder. Tuve la suerte de que siempre me apoyó mi familia porque viví de mis padres, y el deporte amateur tampoco es la gloria por más que tengas una beca”, fue la reflexión que hizo en su momento la mejor judoca de la historia albiceleste.

“Desde el principio fue conflictivo para la gente, que no entendía. Estudiaba en el tren mientras iba a cursar”, confesó en un vivo que había hecho en su cuenta de Instagram. Y agregó: ”Me organizaba las materias. Sabía que iba a retrasarme porque competía y viajaba. Me lo tomé con calma y las cosas fueron saliendo bastante bien. En algunas materias me quedé libre porque no justificaban que representara al país. Hoy eso ha cambiado y me alegro, por eso y por los chicos que lo pueden disfrutar. La elección fue hacer las dos cosas”.