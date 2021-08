Aseguran que Sergio Ramos llegó al PSG muy "creído"

La presencia de Sergio Ramos no pasa desapercibida en el PSG. No solo por su status de jugador estrella que ha ganado todo lo que jugó, sino también por ser uno de los protagonistas más importante de este mercado de transferencias. Sin embargo, ésta condición pudo haber sido opacada por el fichaje de Lionel Messi, que a diferencia del ex capitán del Real Madrid maneja otras formas de comportamiento.

A 40 días después de su contratación, fuentes cercanas al club habrían asegurado a la Cadena Ser que el central español llegó con algunas exigencias que generaron cierta incomodidad en los empleados del club.

Según el medio español, el defensor nacido en Sevilla, “habría tenido algunos detalles con el personal del staff técnico que trabaja para los jugadores, que no han gustado. No están contentos en el París Saint Germain con sus actitudes”

En la misma sintonía, fuentes ligadas a la Cadena Ser, aseguraron que en el seno de la dirigencia parisina hay una decisión tomada “O se pone las pilas y vuelve al 100%, o no va a ser titular indiscutible como puede pensar él o podríamos pensar todos”, relató el periodista de la cadena española.

“Además me cuentan, y abro comillas, ha llegado muy “crecido”. En el entorno que rodea al vestuario del París Saint Germain me dicen que Sergio Ramos ha llegado crecido, con algunos detalles del staff de equipo, con la gente que trabaja para los jugadores, no han gustado. Las exigencias, ha llegado pidiendo demasiadas cosas. Es verdad que es una estrella, pero delante de él hay jugadores que son más estrellas que él”, retrató el cronista de Cadena Ser.

El medio definió su accionar como “crecido”, un término emparentado a ciertos aires de un poder que todavía no ostenta en el club parisino más allá de ser una de las máximas figuras del fútbol europeo. Esto se habría sumado a que el futbolista todavía no se encuentra disponible para ponerse a las órdenes de Mauricio Pochettino después de sufrir una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.