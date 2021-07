No alcanzó: los neuquinos afuera del federal

Se disputaron en dos sedes los octavos de final del Torneo federal de básquet donde tres equipos neuquinos buscaban su lugar en las siguientes instancias. En Plaza Huincul Perfora y el rojo no pudieron ante el poderío de Zárate y Unión, mientras que Centenario estuvo cerca en La Pampa.

Era una parada difícil para los tres neuquinos en competencia, los equipos de la región de Buenos Aires llegaban como favoritos por los nombres que tenían en sus planteles, y que en el correr de los cotejos de octavos hicieron sentir su jerarquía.

En Cutral Co, Perfora fue local y estuvo cerca de lograr una de las dos plazas a la siguiente instancias. En el debut cayó ante Zárate básquet, en el segundo juego se impuso ante el rojo y en el mano a mano con Unión de Mar del Plata, el conjuntos de Claris no pudo lograr el pasaje, cayendo 76-51 en un cotejo que nuevamente tuvo un cuarto para el olvido (Solo 2 puntos)

El rojo era le menos favorito, y si bien estuvo en partido en los anteriores cotejos, cayó quedando sin chances en la última jornada donde le dio muchos minutos a sus juveniles ante Zarate Básket, quien se llevó la clasificación con tres victorias, cerrando 106-71.

En La Pampa, Centenario había arrancado de gran forma el cuadrangular superando a Pergamino el viernes, pero el sábado cayó ante los locales All Boys y en el cierre tuvo un mano a mano duro frente a Estudiantes, donde cayó en el último cuarto por 82-73.

Tras una temporada difícil, llena de casos de COVID dentro de los diferentes planteles, culmina la participación neuquina. Positiva si pensamos que cada institución cumplió con sus objetivos, desarrollo a los juveniles, un lugar en la siguiente instancia, y seguir en la competencia nacional.