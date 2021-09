La tragedia vuelve a golpear a Deportivo Rincón

Ricardo "Richard" Dewey tenía 45 años, era secretario de Turismo, Cultura y Deportes del gremio petrolero. Este martes por la tarde falleció en un accidente de tránsito en la ruta provincial 5, en la zona de El Caracol, cerca de Rincón de los Sauces.

Hacía más dos décadas que participaba en distintas tareas y cargos en el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. En el marco del recambio de autoridades, iba a acompañar a Marcelo Rucci como candidato a secretario adjunto en las elecciones gremiales del próximo 20 de octubre.

En el año 2006 inició junto a Rucci el sueño de contar con un club fuerte en Rincón de los Sauces, que tuviera identidad propia y pudiera a la vez, sacar a los chicos de la calle. Cinco años más tarde ese espacio se transformó en una de las instituciones más respetadas y competitivas de la Liga de Fútbol de Neuquén.

No solo fue uno de los fundadores del “León del Norte” también fue su presidente. Recordó hace un tiempo atrás conversando con Grito Sagrado tras alguna de las múltiples consagraciones del Club en la Copa Neuquén que “esa escuelita infantil para los hijos de los afiliados nunca paró de crecer y alcanzó metas inimaginables”

Ese proyecto iniciado, en el que se fueron sumando vecinos de la localidad, germinó rápidamente y transitó rápidamente los caminos del éxito. Desde sus primeros pasos en la Liga del Norte, saltó a jugar y ser protagonista en la Liga de Fútbol de Neuquén, supo jugar certámenes federales y se dio el lujo de jugar la Copa Argentina 2018 frente a Newell’s.

Daniel Olea técnico de Deportivo Rincón en los años en los que Dewey fue presidente de la institución, se tomó unos minutos para conversar con Grito Sagrado. Todavía muy consternado por la noticia, recordó la relación que los unía, “Richard me fue a buscar a Cipolletti y me trajo al Club para que comande lo futbolístico. Fue una persona que me ayudó mucho, trabajadora, alegre, se nos va un león de raza, resumió Olea.

“La localidad está muy sacudida por la noticia, estuve en una serie de lugares, el gimnasio, el camping, es todo tristeza por acá. Era una persona muy querida, ayudaba a mucha gente, siempre dando una mano al plantel y a los jugadores, manifestó el director técnico del "León del Norte"

La tragedia vuelve a golpear una vez más a Deportivo Rincón en lo que va del mes. El 5 de septiembre, Omar Cerda de 15 años, jugador de las formativas del club, falleció en un accidente de tránsito cunado la moto en la que circulaba fue impactada por una camioneta. Y la semana pasada, por circunstancias que aún se tratan de establecer, Hugo Lima, también jugador de la institución y con logros en la primera categoría, fue acribillado en la vía pública.