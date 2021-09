Kyrie Irving: "Hay un plan para conectarnos a una computadora"

El basquetbolista Kyrie Irving (Brooklyn Nets) no tiene término medio. Deslumbra como uno de los mejores jugadores de la NBA, aunque en varias oportunidades queda en el ojo de la tormenta por sus dichos y actitudes. Es capaz de desaparecer sin aviso y pasar días sin comunicarse, puede perder hasta un millón de dólares en menos de un mes entre multas y castigos, tiene una teoría terraplanista y se involucra en discusiones en redes sociales... Esta vez, el deportista nacido en Melbourne pero nacionalizado estadounidense fue más allá: no se vacuna contra el Covid-19 y abona la teoría de que existe un “plan satánico para manejar a los negros a través de un sistema de computación”.

Según una publicación de la revista Rolling Stone, Irving mostró en múltiples ocasiones su apoyo a los antivacunas contra el coronavirus. Inclusive, es uno de los 50 o 60 jugadores de la NBA que todavía no se vacunaron, a pocos días de que comiencen los campus de entrenamiento.

Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn, no se vacuna contra el Covid-19 y aprueba la teoría de que existe un “plan satánico para conectar a los negros a una computadora”.

Irving, vicepresidente en el Comité Ejecutivo del sindicato de jugadores, recientemente comenzó a seguir y a darle “me gusta” a las publicaciones de Instagram de un teórico de la conspiración que afirma que las “sociedades secretas” están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para “un plan de Satanás”.

A fines de diciembre pasado empezó a viralizarse en redes sociales los supuestos planos para insertar chips 5G en las vacunas y con ellas inoculárselos a las personas con el fin de controlarlos. La campaña de desinformación sobre el microchip se extendió entre varios grupos de la NBA y chats grupales, una docena de jugadores, algunos miembros del Hall of Fame, ejecutivos de la liga, trabajadores de los estadios y virólogos durante los últimos días.

La pretemporada de la NBA comenzará el 3 del mes próximo. Mientras que la temporada regular levantará el telón trece días después. La Liga aún no informó que vaya a tomar medidas especiales con los jugadores que aún no están vacunados. Sin embargo, el tema los preocupa. Y algunos ven a Irving como “el líder” de un movimiento que podría generar peligros en la competencia.

El distrito de Nueva York impuso la vacunación obligatoria. Es decir que las personas que no estèn inoculadas no podrán participar de eventos públicos. Irving juega en Brooklyn Nets, por lo que si sostiene su postura antivacunas, no podrá jugar en los encuentros de local en su equipo, aunque sí podría hacerlo en otros estados.