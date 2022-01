Sin Gigantes y con sorpresas arrancó la Liga

Se está disputando en Paraná, la primera burbuja de la Liga Argentina de vóley de la ACLAV, competencia que tenía el retorno de Gigantes del sur, pero por casos de Covid, y no autorización del gobierno provincial a viajar, no se pudo presentar. En lo deportivo, el local Paracao lidera la fase regular, seguido por Ciudad vóley y Once unidos de Mar del Plata, la Sorpresa; UPCN arrancó con doble derrota.

La temporada 2022 de la Liga Argentina está en marcha. El Covid-19 golpeó a varios planteles en esta primera burbuja, ya que no están completos o incluso no pudieron jugar, como el caso de Gigantes y River, quien debutó pero después no pudo continuar.

Paracao de Entre Ríos está dando la nota, el conjunto local lidera con 4 triunfos y una derrota, entre las victorias está la obtenida ante UPCN en la segunda fecha por 3-1. Luego viene Ciudad y Once Unidos, que ganaron en sus tres presentaciones y hoy pueden alcanzar la suma.

Para los equipos de San Juan no fue un buen comienzo, además de la derrota con los locales, UPCN cayó ante Defensores de Banfield. Por otro lado, Obras ganó uno, y perdió tres, pero al hacerlo a 5 set, lograron sumar puntos.

Dos que están a la expectativa son Mutual Policial de Formosa, quien suma 8 tras tres victorias y una derrota, y Defensores de Banfield que está con racha de 2-2.

El jueves 13 cierra la primera etapa de la liga con 29 partidos programados en el Parque Enrique Berduc de Paraná. La próxima burbuja arrancará el próximo 27 de Febrero en el Estadio de Defensores de Villa Luján, Tucumán. Se espera que el conjunto neuquino ya esté en condiciones de poder arrancar.