Sobre un mural de Diego, Benja Agüero recordó a su abuelo

No hay dia en este país que no se recuerde a Diego Maradona. Desde la redes, donde una serie innumerables de cuentas (algunas oficiales) retratan con imágenes a diario la vida del carismático jugador argentino, pasando por series o documentales en todas las plataformas conocidas, hasta los canales especializados que repiten una y otra vez sus jugadas memorables.

Desde su fallecimiento en noviembre del 2020, el personaje se transformó en mito y parece estar más presente que nunca. Pero esta vez quien quiso recordarlo fue su nieto, Benjamín Agüero.

El hijo del Kun y Giannina, de 12 años, publicó en su cuenta de Instagram una foto suya junto a un mural de su abuelo. En la pared la imagen del astro fue recreada con su casaca azul del histórico mundial de México 1986 y con una expresión seria. A Benja se lo puede ver sentado en el piso mirando fijo la cara de su querido abuelo.

El nieto del Diez prefirió no utilizar palabras para acompañar la foto que parece decir todo y solo utilizó unos emoticones de corazones. Además, utilizó la herramienta de la plataforma que permite ponerle una ubicación a la foto y eligió Fiorito, el barrió donde nació y se crio Diego.

No pasó mucho tiempo desde que Benjamín Agüero publicara semejante imagen recordando a su abuelo Diego para que rápidamente se llenara de likes y comentarios de fanáticos y algunos famosos. Pero también aparecieron los mensajes de su mamá, su tía y su abuela. "Mi vida entera", exclamó Giannina sobre la foto. Dalma no se quedó atrás y aseguró: "Los más lindos del universo". Mientras que Claudia Villafañe, ex mujer de Diego, publicó: "Sos más lindo".