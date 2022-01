Alerta en la selección, Scaloni dio positivo

Un arranque problemático para la selección Argentina en este 2022, para las fechas 15 y 16 de Eliminatoria Sudamericana tendrá bajas por casos positivos de Covid-19, la no convocatoria de Messi quien se está recuperando de la enfermedad, y encima se confirmó que tres jugadores, más el DT Leonel Scaloni tiene coronavirus y no viajarán a enfrentar a Chile.

En Conferencia de prensa, el DT de la selección Argentina Lionel Scaloni confirmó que dio positivo en su PCR previo a viajar “Aimar como yo no podremos estar con la delegación, Pablo lleva varios días en su casa y no fue parte de la burbuja, yo cumplí con el aislamiento y sigo dando positivo y para cumplir con los protocolos no seremos parte de la delegación Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente serán quienes encabezarán la delegación”.

Si bien no confirmó el equipo, manifestó que será similar a lo que se pudo ver durante la semana; Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás González o Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. No viajan por positivo Alexis Mc Callister, y Emiliano Buendía quien fue contacto estrecho y no viaja.

Después de mucho tiempo, Lionel Messi no está en la convocatoria, producto del Covid positivo y una recuperación que demandó más de lo pensado “Nos encantaría tenerlo acá, charlé con el enseguida cuando dio positivo, lo afectó bastante porque tuvo la cepa más dura y tomamos la decisión de que no esté para que se ponga bien físicamente en su club y no venga en inferioridad de condiciones”.

Son 4 partidos de eliminatorias, uno contra Italia, la idea es poder jugar alguno más entre la fecha FIFA para llegar con el mayor rodaje posible, “Mañana tendremos un partido muy difícil y será importante que demos un paso adelante como equipo, Queremos tener diferentes alternativas de juegos, con otros sistemas y que el equipo sepa jugar de otra manera, es un buen momento para probar otras cosas”.

La fecha 15 arrancará con el gran duelo entre Ecuador ante Brasil en Quito a partir de las 18hs, a las 20hs Paraguay se verá las caras con Uruguay y la jornada de jueves cierra 21.15hs con Chile Argentina. El viernes Colombia ante Perú y Venezuela recibe a Bolivia.