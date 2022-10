Habrá zonas para hinchas borrachos en Qatar 2022

Restan solamente un mes y días para que comience el Mundial de Qatar que atrapará a millones de personas recorriendo los estadios del país asiático. Por eso, la preocupación de los organizadores por los conflictos que podrían ocurrir entre los hinchas está latente y buscan asegurarse que esto no suceda. Entonces, Nasser Al-Khater, CEO del certamen, hizo un anuncio con respecto a este tema.

“El alcohol está disponible en Qatar. Es más limitado que quizás en otros países del mundo, ya sea en Europa, Estados Unidos, pero estará más disponible en zonas designadas. Como lo prometimos desde el primer día”, declaró a la cadena Sky. De esta forma, habrá un lugar especial para los hinchas borrados durante la copa.



“Sé que existen planes para que las personas se pongan sobrias si han estado bebiendo en exceso, un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, que no sean dañinas para nadie más, que no se lastimen”, aclaró Al-Khater sobre la medida de crear este espacio para el público.



Eso sí, también fue tajante: “Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con la cultura. Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos son bienvenidos y no tienes nada de qué preocuparte”.