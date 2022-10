Schwartzman habló de sus "miedos y ansiedades"

El Peque no tuvo reparos en reconocer que esta temporada tomó la decisión de empezar con un psicólogo para poner en orden muchos aspectos que no iban bien. "Este año empecé terapia por todo lo que me pasa. No solo en la cancha, sino en la vida, por miedos, ansiedades y cosas normales" aseguró el mejor tenista argentino en la actualidad.

Para Schwartzman no fue un año fácil, ya que no rindió al nivel que esperaba. "Haces semifinales de Roland-Garros y después haces cuartos en un ATP 500 y te preguntas si es bueno o malo", declaró el bonaerense sobre la volatilidad del tenis y las distintas sensaciones que provoca.

También explicó que este año comenzó a tener muchos ataques de ansiedad por no conseguir los resultados que esperaba y que también le repercutía en su vida cotidiana. "Este año tuve bastantes ataques de ansiedad, el tenis es un poco así. Lo mejor es apuntar a corto plazo y armar los objetivos gira tras gira"

Después de haber perdido en su debut en el ATP 250 de Tel Aviv (Israel), la raqueta número 1 de nuestro país, estaba inscripto para disputar el ATP 500 de Astana del cual se bajó por cuestiones personales. Por lo que lo próximo de su calendario será el ATP 250 de Amberes, Bélgica (17 al 23 de octubre).

El torneo belga le trae grandes recuerdos al argentino: ya que en tres ocasiones llegó a la final. En 2016 perdió con Richard Gasquet, al año siguiente cayó con Jo-Wilfried Tsonga y en 2021 lo venció el italiano Sinner.