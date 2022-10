Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022

El delantero francés Karim Benzema ganó este lunes el Balón de Oro 2022 en calidad de mejor futbolista del planeta, en una edición que no incluyó entre los 30 mejores al crack rosarino Lionel Messi, quien no pudo defender el premio obtenido el año pasado.



Benzema, de 32 años, recibió el premio en el Teatro de Châtelet de París, Francia, en manos de Zinedine Zidane, quien lo ganó en 1998 y hasta el día de hoy era el último francés en conquistarlo. Zizou también lo dirigió en el Real Madrid multicampeón entre las temporadas 2016-2018 y 2019-2021.



"Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza y luego tuve dos ejemplos muy claros, Zidane y Ronaldo. He vivido momentos muy difíciles y esto solo me hizo reforzarme a nivel mental. Agradezco a mis compañeros de equipo en el Real Madrid y en la selección todo lo que han hecho por mi, porque sin ellos, esto sería imposible", dijo Benzema.

El "Gato" realizó una temporada brillante en forma individual, pero también grupal, porque con Real Madrid de España obtuvo la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes, la liga española, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. El francés fue decisivo para la obtención de la decimocuarta Champions para Real Madrid donde se transformó goleador con 15 tantos.



De esta manera, Benzema se alzó por primera vez del Balón de Oro que tiene como máximo ganador a Messi (7), seguido del portugués Cristiano Ronaldo (5), el francés Michel Platini y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten (3).



El Top 10 de los mejores futbolistas se completó con el senegalés Sadio Mané (Liverpool/Bayern Münich) en el segundo puesto, el belga Kevin De Bruyne (Manchester City) en el tercer lugar, el polaco Robert Lewandowski (Bayern Münich/Barcelona( en la cuarta posición; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) en el quinto lugar, el francés Kylian Mbappé (Paris Saint Germian) en el sexto puesto.



El belga Thibaut Courtois (Real Madrid) en el séptimo puesto, el croata Luka Modric (Real Madrid) en el octavo, el brasileño Vincius (Real Madrid) en el noveno. y el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City) en el décimo lugar.



La jugadora del Barcelona Alexia Putellas ganó por segunda vez consecutiva el Balón de Oro Femenino 2022. Putellas, quien se recupera de una lesión, anotó 33 tantos la pasada temporada y se transformó en la futbolista española que obtuvo este premio durante dos temporadas seguidas.



El delantero senegalés Sadio Mané recibió el premio Sócrates, que debutó en la presente edición del Balón de Oro, por su contribución social. El actual delantero de Bayern Munich de Alemania ayuda a su pueblo natal, Bambali, con sumas de dinero que se destinan a la construcción de hospitales y centros educativos. El brasileño Raí, hermano de Sócrates, le entregó el galardón y en la previa instó a votar por Lula Da Silva en la segunda vuelta para la elección de presidente en Brasil.



Por su parte, Pablo Martín Páez Gaviria, más conocido como Gavi, ganó el trofeo Kopa como mejor futbolista juvenil y el delantero polaco Robert Lewandowski recibió el trofeo Gerd Müller, por los 56 goles que marcó entre Bayern Munich y su seleccionado.



Courtois también recibió el trofeo Yashin en su rol de mejor arquero de la temporada.



Manchester City se llevó el galardón como mejor club por la conquista de la Premier League y además tuvieron a Lucy Bronze entre las nominadas a mejor jugadora.