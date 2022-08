Messi fuera de la lista para ganar el Balón de Oro

Una noticia que sorprendió a todo el mundo futbolero, por primera vez desde el 2005 Leo Messi no está nominado a ganar el balón de oro. El prestigioso premio que reconoce a los mejores jugadores del mundo dió a conocer a los 30 deportistas que tienen chances de llevarse el premio al “Mejor del año”.

? Los 30 nominados para el Balón de Oro 2022.



?No aparecen ni Lionel Messi ni Neymar.



uD83CuDDF5uD83CuDDF9Si está Cristiano Ronaldo.



uD83CuDF0ELuis Díaz, Casemiro, Vinicius JR y Darwin Núñez, los representantes sudamericanos. pic.twitter.com/xCCOK4RMyj — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 12, 2022

Messi es el máximo ganador del balón de oro con siete en total. El mejor jugador de la historia está vez no forma parte de “los 30” que son considerados los mejores de la temporada 2021/2022. El jugador del PSG viene de llevarse el premio en la edición pasada ganándole a Lewandowski, pero su primer año en Paris no brilló como es de costumbre y eso valió que no lo consideraran.

Entre las sorpresas también el nombre de Neymar Jr está ausente, el brasileño que no logró distinguirse en la Liga de Francia y tras el fracaso de la Champions todos los dardos apuntaron a él. También llamó la atención que Cristiano Ronaldo si estuviera en la lista, su temporada en el Mancherter United no fue como se esperaba, a pesar de los goles no sobresalió en Champions ni en la Premier.

El gran favorito de este año sin dudas es Benzema, que hizo una copa de Europa increíble con el Real Madrid. Salvando a su equipo y compañeros en muchas ocasiones, el francés tiene todos los números comprados para ser nombrado el mejor del mundo este año. De hecho, el mismo Messi lo declaró, ya asegurando que el “Gato” fue el mejor de todos.