Mega velada de boxeo en el Z1

El Boxeo amateur volverá a tener una atractiva cartera de peleas este fin de semana en el polideportivo del Z1.e sábado 8 de octubre comenzará el evento con una gran capacitación para púgiles y entrenadores , y luego el plato fuerte, donde el box femenino dominará el ring.

En el SAF del Z1, el deporte de los puños tendrá un variado cronograma, a partir de las 17 comienzan las actividades; en primera instancia estará el “Taller de boxeo” destinado para técnicos y Alumnos, a cargo de Aldo “Galán” Ríos, Campeón del mundo de IBO, Campeón Argentino y Sudamericano Invicto en Argentina. El máximo boxeador de la provincia compartirá experiencia con los nuevos boxeadores.

También dirán presente Harry dix quien nos dejara sus impresiones del boxeo de ayer y hoy. Y Walter Castro, uno de los grandes valores de la década del noventa en el amateurismo. La intensión de dicha capacitación es “enseñar la parte técnica del boxeo, la cual que es una sola, y después aplicarlas con mayor velocidad fuerza o Precisión”.

Además, la jornada del sábado continuará con una atractiva cartera de peleas amateur, donde habrá en juego seis títulos interprovinciales, el plato fuerte se lo llevarán el crédito del lugar Nicole Astroza, frente a la oriunda de San Patricio del Chañar Yuliana Muñoz, buscando el cinturón en los 69 kg.

Las otras destacadas, entre un total de 15 combates: Victoria Laval (centenario) Vs Giuliana Faziano (Neuquén), Valentina Moya (Neuquén) Vs leana Domenella (Zapala) Michel Caro (Neuquén) Vs Dayra Garrido (Picun Leufu), María Inostroza (Picun Leufu) Vs Melina Gómez Ortiz (Cipolletti)

Las entradas para ambos eventos están a la venta en Negro Box juan B justo 2041, Demonio Team Gregorio Martínez 750, y El Palacio del Boxeo petroleo767.