La hinchada del "Fla" insultó a Tite por no llevar a Gabigol

Todas las selecciones ya están listas para la cita deportiva más importante del año, los futbolistas llegan a Qatar pero algunos lamentablemente no cumplirán el sueño de jugar el mundial. Este es el caso de Gabriel Barbosa “Gabigol” el delantero del Flamengo que Tite no convoco para sorpresa de todos los brasileños. Pero el jugador no se quedo callado y en medio del festejo de la Copa Libertadores del “fla”, le dedico palabras al técnico de Brasil.

Flamengo Fans: “F*ck you Tite, Gabigol does not need you.”



Gabigol: “It’s true, I already play for a Seleção.”



En Río de Janeiro, los actuales campeones festejaron junto a su hinchada una nueva estrella para el club. En medio de la euforia los mismos fanáticos y el propio Gabigol le dedicaron unas líneas al DT de la Verdeamarela.

“Ay Tite, vete a la mierda, Gabigol no te necesita”, fue el grito de los fanáticos, mientras que el futbolista no desentonó y completó: “Es verdad, ya juego en una selección nacional”.

Según algunos medios, una de las razones por la cual el delantero no será parte de Qatar es su falta de espíritu de equipo, cuando le tocaba ser sustituido o criticado por no hacer lo que el técnico esperaba, el goleador no se mostraba a gusto y si sus deseos no se cumplían, reaccionaba mal.

De esta manera, siendo uno de los mejores atacantes de Sudamérica, no podrá ser parte de la principal cita del fútbol mundial.