“Son hipócritas” El presidente de FIFA se enfureció

El presidente de la FIFA Gianni Infantino, realizó una conferencia de prensa a un día del inicio del Mundial en donde defendió la organización del evento en Qatar tras toda la oleada de críticas. Confesó que los dichos contra el mundial son “hipócritas”.

Además, agregó que él es el primero en entender los dichos sobre los derechos humanos y la comunicada LGTBQ+. Aun que todos los críticos cuestionan que hay múltiples fallas en la designación del país de medio oriente para albergar la fiesta del futbol.

"Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", dijo Infantino iniciando un discurso que duró una hora.