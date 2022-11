Pitana "Quería darle un buen cierre a mi carrera"

En los últimos días de octubre, Néstor Fabián Pitana se despidió del arbitraje y su último partido fue el empate entre Platense y Lanús en el Estadio Ciudad de Vicente López, que cerró la Liga Profesional. Fue una noche de impacto emotivo para el misionero de 47 años que dirigió en dos Mundiales y estuvo acompañado por su familia. En medio de las lágrimas de su madre y de su mujer, Romina Ortega, tuvo una cálida despedida en la que también recibió el saludo de los jugadores, dirigentes y hasta de los propios hinchas presentes. En la previa, Pitana recibió plaquetas del presidente de la AFA, Claudio Tapia, del presidente de Platense, Pablo Bianchini y del ex referí, Francisco Lamolina.

Pitana se inició en el arbitraje en 2001 en Corrientes, donde se mudó para hacer sus estudios de Educación Física. En 2007 llegó a la Primera División y en 2010 comenzó a ser internacional. Junto a Ángel Coerezza son los dos árbitros argentinos que tuvieron presencias en dos Mundiales. Primero estuvo en Brasil 2014 y luego en Rusia 2018, certamen en el que dirigió el partido inaugural y la final entre Francia y Croacia, aquí comparte ese privilegio con Horacio Elizondo que dirigió la final del 2006 en Alemania entre Italia y Francia.

En las últimas horas tuvo contacto con el programa Grito Sagrado que se emite por AM 550 La Primera, RDV Clásicos & Noticias 90.7 y Canal 24/7 de Noticias en Canal 6 de la versión Digital de Cablevisión y Canal 17 de Davitel, todos del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital.

Consultado sobre los primeros días como ex referí aseveró que "están terminando los torneos en Argentina, creo que cuando arranque el Mundial y empiece a rodar la pelota, seguramente habrá algo de nostalgia" y agregó que "fue una decisión que desde hace 4 ó 5 meses veníamos evaluando con la familia. Y Yo estaba convencido que quería darle un buen cierre a mi carrera".

Luego agregó que "cuesta conseguir un nombre, un prestigio, a veces por un partido de más, podes perder lo que tantos años costó conseguir. Con la AFA, con mi familia, decidimos que había llegado el momento de mi retiro".

Más adelante quien fuera jugador de Guaraní Antonio Franco de Posadas y de Deportivo Mandiyú de Corrientes antes de incursionar en el arbitraje remarcó que "tengo la tranquilidad desde lo deportivo y desde lo moral, fue una linda aventura. Con errores, aciertos, debilidades, fortaleza, virtudes, siempre traté de hacer el bien. Uno es árbitro 24 horas por 24 horas, y muchas veces se equivocan más afuera de la cancha, que adentro de un terreno de juego".

El mesopotámico en dialogo con los medios del grupo neuquino dijo "sigo viviendo en mi Posadas querida, con mis amigos de siempre. Un amigo me comentó ¿Qué más queres jugar?, dirigiste dos mundiales, una final, Copa Libertadores, Torneos Internacionales, los partidos más importantes de Argentina" y admitió que "el fútbol es algo vicioso, hay que decirlo".

Sobre si ya comenzó a extrañar los viajes comentó "siendo de Posadas en todas las categoría que estuve dirigiendo, cada partido era un viaje. Colectivo, avión, hoteles. Mis hijos seguramente estarán felices, porque su papá estará más presente. Con los día empezaré añorar seguramente preparar el bolso, las tarjetas, los botines de tapones bajos, no olvidarme los botines de tapones altos, el pre-partido, el post, y los momentos con los compañeros".

Finalmente sobre su carrera fue categórico en sus dichos "no importa si sos árbitro, jugador de fútbol, básquetbol o hockey. Hay que tener algo en claro, no hay impedimento geográfico. El único impedimento que existe es uno mismo. Hay que trazarse metas y objetivos. Los del interior tenemos que hacer doble sacrificio, triple de esfuerzo, más responsabilidad. Vivimos en un país centralista, pero no debe ser una traba, no importa donde vivís, si en Neuquén o en Posadas, pasa por uno".

Mira la entrevista completa con Néstor Pitana