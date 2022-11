Messi: "Tenemos todas finales, no podemos fallar"

Una vez más toda la presión volvía a recaer sobre sus espaldas, una vez más los ojos estaban posados en su distinguida y atlética figura, una vez más Lionel Messi no faltó a la cita. Una vez más el capitán supo torcer el rumbo de un cotejo complicado, por eso en sus declaraciones, la emoción, la tensión descargada y la claridad en sus definiciones ante los micrófonos fueron otro punto saliente en la calurosa noche qatarí.

Por eso el “no vamos a bajar los abrazos ahora” con que rompió el hielo de la charla ante los periodistas fue un claro mensaje a todo lo que viene. Para luego rematar “contra Polonia será otra final y estamos preparados”, en alusión al encuentro del próximo miércoles desde las 16, donde el seleccionado de Scaloni buscará la clasificación a octavos de final del Mundial Qatar 2022.



Messi explicó que el encuentro ante México “era un partido muy complicado. México juega bien, te maneja la pelota, el primer tiempo lo jugamos como mucha intensidad y tuvimos oportunidades”. “Cuando nos calmamos y empezamos a jugar la pelota en el segundo tiempo, llegó el gol y volvimos a ser nosotros. Había que ganar para acomodarnos”, confesó el capitán



Luego, el astro del PSG se refirió al público y afirmó: “No podemos bajar los brazos ahora, nosotros los pusimos así y hay que seguir Ahora, tenemos todas finales, no podemos fallar".



"Sabíamos cual debía ser nuestra respuesta, sabíamos cómo iba a responder nuestra gente, nuestras familias que tanto sufrieron y todos los argentinos que están en Qatar y los que alientan en casa. Sabíamos que íbamos a responder así”, manifestó



Respecto del gol y de los rumores de una lesión en su tobillo izquierdo, Messi sonrió y comentó que “se dijeron tantas cosas, no tuve nada en el tobillo antes del partido con Arabia y en el último minuto del primer partido me lo doble. Luego me repuse bien y hoy hice bien el esfuerzo que había que hacer”.

En relación a los nervios vividos y a la intensidad del partido, el rosarino aseguró, “Creo que nosotros éramos conscientes de que teníamos que bajar una marcha y jugar con más tranquilidad, sabíamos que estábamos acelerando la jugada demasiado. Y bueno, creo que nosotros éramos conscientes aunque la situación te lleva".

También el capitán hizo una pausa en la conferencia para dejar un elogio a Enzo Fernández, autor del segundo gol del seleccionado argentino; “Enzo a mí no me sorprende, lo conozco, lo veo entrenar todos los días, jugué en contra en Champions y se lo merece. Es un chico espectacular y un jugador importantísimo para nosotros. Feliz por él y por nosotros que nos dio la tranquilidad su gol".

Por último el 10 hizo un apartado tras la semana vivida y lo vivido por su grupo familiar; "Estaba ahí mi familia, la verdad es que ellos acompañan y sufren mucho. Los chicos estaban mal, Mateo se había ido llorando y haciendo cuentas. Ahora hay que volver a ganar. Partido a partido. Hay que ganar para cumplir el objetivo. La pasamos mal estos días, se hicieron largos. La situación era complicada y cada uno lo maneja como puede. Queríamos revertirlo", concluyó