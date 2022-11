Un 2022 para enmarcar del club Pacífico que se consagró campeón del pre federal, disputa la Liga Femenina y proyecta jugadores de élite para todo el país. Ahora siguen con el sueño de ser parte de la historia de la provincia apuntando a seguir siendo un club que disputa en todos lados.



Por los micrófonos de "Grito Sagrado" pasó el manager del club, Juan Cruz Camiloni donde expresó cómo llegaron a este año teniendo al esfuerzo como bandera:

“Pacífico no es un club que cuente con un presupuesto más grande que el resto, somos un club que hace todo a base del laburo. No nos sorprende algunas cosas porque es fruto del esfuerzo, de todos los días de dedicación”



El objetivo del club está claro, ellos quieren seguir siendo la referencia del básquet en la provincia y ahora a nivel país. Para eso buscan el compromiso de los ciudadanos, pero sobre todo saben que cuentan con lo fundamental, la calidad de los jugadores:

“Nosotros queremos que Pacífico sea la imagen del básquet de Neuquén, que la gente se sienta identificada y poder atraer no solo al público que le gusta el básquet sino a toda la gente que le gusta el deporte. Que puedan ver a Pacífico como un evento, y poder desarrollar a Neuquén como una potencia del básquet, porque hoy la verdad hay una calidad de jugadores y jugadoras increíbles, que no se le da el reconocimiento que deberían”



La consagración del plantel masculino frente a Biguá en dos partidos fue un hecho que dejo en evidencia el potencial del equipo. Para Juan Cruz, fue una sorpresa la manera en que se dio:



“Para mi, los tres mejores equipos del torneo eran Independiente, Biguá y nosotros. Pero a mi nunca me quedó duda de que el que ganara la serie con Independiente iba a salir campeón porque iba a llegar con una envión anímico importante y terminó saliendo asi. De todas maneras, Biguá es un equipazo, pero no me esperaba lo que pasó ayer”