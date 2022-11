El Federal, un torneo gastadero de plata

Cambia, todo cambia. El básquet también. Esta nueva temporada, la 2023, del campeonato Federal estará conformada por clubes de todo el país que hayan adquirido el derecho a ocupar las plazas que, a su antojo, la CABB (Confederación Argentina de Básquetbol) decidió otorgarle a cada Federación provincial.

Sin embargo, la particularidad que tiene este certamen es que los clubes que lo jueguen no van a quedarse a vivir, tal como en años anteriores que lograban el ansiado ascenso. El campeonato, una vez que dictamine los dos equipos que sí ascenderán a La Liga Argentina, quedará nuevamente vacío. Y como no hubo ascensos, tampoco los clubes que no alcanzaron la meta quedarán descendidos. Simplemente volverán a sus Federaciones de origen y al año siguiente iniciarán nuevamente el camino en el Pre Federal para completar el ciclo. Y así sucesivamente. O sea un gastadero de plata continuo, para nada.

Y sí. Para arrancar hay que oblar por tesorería de la CABB. la módica suma de 300.000 pesos antes del 13 de enero. Son 150.000 de inscripción antes de fin de año y otros tantos para presentar la lista de buena fe. Ya sumamos 600.000 pesos. Luego, para abrir la cancha, son 80.000 pesos mínimo, sin contar los costos adicionales de la policía (unos 25.000 pesos), o sea que cada partido de local está arriba de los 100.000 pesos..

Después están otros gastos extras, como por ejemplo tener la cancha en condiciones. Los clubes que no tengan dos tableros electrónicos, hay muchos clubes a lo largo y a lo ancho del país, deberán poner el segundo en forma obligatoria (ronda en los 200.000 pesos), acondicionar vestuarios, alojamiento, pasajes y honorarios para los árbitros y comisionados..

Además hay que contar los viajes –hoy en día está 500 pesos el kilómetro-, con todo lo que insume una presentación de visitante, además de colectivo/micro, hotel, y las cuatro comidas correspondientes (desayuno, almuerzo, merienda y cena para toda la delegación, que casi siempre supera las 20 personas. Un dinero importante.

El campeonato estaría arrancando para el 20 de enero de 2023. Más o menos, pasado mañana.

Da la impresión que el Torneo Federal es una manera de recaudar, y mucho, de la CABB. Con el aval y consentimiento de los clubes participantes desde todas las provincias del país. ¿Se justifica?. ¿Vale la pena?. Y más que nunca se acrecienta aquella frase del creador de la Liga Nacional de Básquetbol León David Najnudel "esto es para los que pueden, no para los que quieren". Transitando el 2022, casi en 2023, toda más vigencia. Y da la sensación que pese a que el primer partido de la Liga Nacional se jugó e 1984 -Liga de Transición- nada ha cambiado, y esta igual o peor.

Fuente Pablo Destéfani en el sitio basquetjuninya.com.ar